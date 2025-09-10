Notte dei Serpenti, circa 800.000 spettatori come ascolto medio

"La notte dei serpenti" trasmessa da Rai due in prima serata ha portato risultati importanti in termini di ascolto. Ai numeri di Raidue bisogna aggiungere anche tutti coloro che hanno seguito il grande concerto, che si Ã¨ svolto a Pescara nel mese di agosto, su Rai Radio 2, che in contemporanea alla televisione ha trasmesso lo spettacolo. Non ci sono invece ancora dati per quanto riguarda la diffusione della Notte serpenti su Rai Italia, consentendo in tutti i continenti di poter seguire la musica tradizionale abruzzese. Lo share medio Ã¨ stato intorno al 6% con un picco del 7,66% in chiusura di trasmissione alle 23.49. L'ascolto medio ha visto quasi 800.000 spettatori incollati davanti allo schermo televisivo, con un picco massimo di 1.197.623 spettatori alle 21.49.

Ma la Notte dei serpenti ha avuto un particolare successo in Abruzzo dove la media di share sull'intera fascia oraria analizzata (21:20-23:50) Ã¨ stata superiore al 23%. Il programma ha avuto diversi picchi di ascolto in termini di share: un primo picco si Ã¨ registrato alle 22:05 con il 27,94% di share. Un altro picco notevole si Ã¨ verificato alle 22:50 con il 30,5%. Il picco piÃ¹ alto della serata si Ã¨ registrato perÃ² verso la fine della trasmissione, alle 23:48, con il 33,93% di share. Tradotto in numeri la media di spettatori totali Ã¨ stata di 99.663. Il picco piÃ¹ elevato si Ã¨ registrato alle 22:05 con 134.993 spettatori.

Per rivedere la trasmissione clicca QUI.