"Percorsi d'arte contemporanea", 90 opere per il Museo delle Genti d'Abruzzo

Novanta nuove opere arricchiscono la collezione del Museo delle Genti d’Abruzzo con la mostra “Percorsi d’Arte Contemporanea”, promossa dalla Fondazione Genti d’Abruzzo. Un evento che rinnova il dialogo tra gli artisti e il territorio, offrendo al pubblico un elemento di riflessione che attraversa linguaggi, tecniche e visioni del presente. L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 6 dicembre, nella sala “Giovanni Favetta” del Museo delle Genti d'Abruzzo, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13.

Al termine della mostra è prevista un’asta benefica, che si svolgerà il 7 dicembre in occasione di una cena di gala, organizzata per raccogliere fondi destinati ai progetti museali della Fondazione. Il presidente Luigi Di Alberti sottolinea come l’iniziativa rappresenti un momento di grande valore per la comunità: «L’asta non è soltanto un’occasione di incontro tra appassionati e artisti, ma un gesto concreto di sostegno alla cultura. I fondi raccolti saranno reinvestiti nei nostri musei, a beneficio del pubblico e delle future generazioni. Siamo grati agli artisti che hanno donato le loro opere, dimostrando un legame autentico con il territorio e una straordinaria generosità che contribuisce a rendere questo progetto possibile». L’evento si svolge con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara.

Sono esposte opere di Ardò, Sandro Arduini, Gesine Arps, Asly, Umberto Bartolini, Matteo Basilè, Claudio Benghi, Gino Berardi, Giambattista Bonazzoli, Rosette Bonello, Toni Boni, Corrado Bonomi, Cesare Borsacchi, Dario Brevi, Vito Bucciarelli, Tonino Caputo, Tommaso Cascella, Bruno Ceccobelli, Alfredo Celli, Primarosa Cesarini Sforza, Gianluca Chiodi, Stefano Ciaponi, Mario Costantini, Giancarlo Costanzo, Paola Crema, Marco Crispano, Paul Critchley, Gianni Cudin, Simone D'Amico, Paolo Dell'Elce, Giuliano Della Casa, Alfredo Di Bacco, Bruno Di Pietro, Matteo Fato, Enzo Forese, Angelo Formica, Poli Fusar, Luigi Fuschetto, Claudio Gargiolli, Elvira Gatti, Giulio Gennari, Liana Ghukasyan, Armando Gioia, Cleonice Gioia, Walter Guida, Mimmo Iacopino, Iacovetti-Gerbaso, Stefania La Greca, Mario Lanzione, Gerardo Lizza, Marco Lodola, Arrigo Lora Totino, Antonio Lory, Luciano Lupoletti, Luisa Magliani, Roberto Malquori, Enrico Manera, Pep Marchegiani, Fabrizio Mariani, Max BI, Alexandra Medvedeva, Mario Madiai, Lucio Monaco, Albino Moro, Franco Mulas, Matteo Munarin, Cirillo Murer, Giuseppe Muzii, Ciro Palladino, Antonio Perilli, Massimina Pesce, Piergiò, Lamberto Pignotti, Mario Pispoli, Michelangelo Prencipe, Pino Procopio, Gelsomina Rasetta, Maurizio Romani, Romanoleli, Anna Seccia, Mario Serra, Sofia Solitro, Antonio Spinogatti, Enzo Tardia, Thon (Fausto Tonello), Lorena Ulpiani, Wainer Vaccari, Wang Yongxu, Barbara Zaccheo.