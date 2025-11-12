A Castiglione a Casauria la prima edizione di “Calici al Castello”

Fisar Pescara, Slow Food Pescara e associazione Torre Casauriense, con il patrocinio del Comune di Castiglione a Casauria, organizzano la prima edizione di “Calici al Castello – mostra mercato Wine & Food Experience”, che si terrà domenica 16 novembre nel castello di Castiglione (Palazzo De Petris Fraggianni), recentemente restaurato. L’evento, che inizierà alle ore 9, vedrà la presenza del sindaco Biagio Piero Petrilli, in occasione della riapertura al pubblico di questo importante simbolo storico.

Il castello di Castiglione a Casauria, eretto intorno all’XI secolo, è stato nel tempo presidio strategico e luogo di vita comunitaria: oggi viene restituito alla cittadinanza dopo un accurato intervento di recupero. Il territorio scelto per “Calici al Castello” è di tutto rispetto, data la presenza della Docg Casauria, senza dimenticare l’olio realizzato con la varietà Toccolana. La cerimonia di inaugurazione del “nuovo” Palazzo De Petris Fraggianni è prevista alle ore 11.

A seguire, il programma prevede la mostra mercato con degustazione e vendita di vini e prodotti gastronomici delle aziende partecipanti. Dalle ore 11 alle ore 16 interverrà il Gruppo Storico del Certame di Popoli, composto da vessillo, chiarine, tamburi, sbandieratori, alabardieri, cavalieri, balestrieri, paggi e dame. Alle ore 12:30 si terrà una masterclass sulla Docg Casauria: relatore sarà l’enologo Concezio Marulli. Alle ore 16 masterclass su “La comunità di prodotto Toccolana”, relatore Gianni Santilli. La manifestazione si concluderà alle ore 20.