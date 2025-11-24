Specchio Arte presenta Ugo La Pietra al teatro Cordova

Fondazione Aria rinnova lâ€™invito a partecipare allâ€™evento in anteprima di Specchio ARTE, la collana dedicata ad artisti contemporanei che vedrÃ Ugo La Pietra come artista ospite.

Lâ€™appuntamento Ã¨ il 28 novembre alle ore 18 presso il Teatro Gianni Cordova di Pescara per la visione in anteprima del cortometraggio Per oggi basta a cura di Dino Viani, dedicato allâ€™opera e al pensiero di Ugo La Pietra, figura centrale dellâ€™arte e dellâ€™architettura italiana contemporanea. Il titolo Ã¨ Ispirato allâ€™omonima performance realizzata dallâ€™Artista negli anni Settanta. A seguire un video portrait realizzato dal fotografo Paolo Dellâ€™Elce (di cui un breve estratto) e lâ€™analisi critica dello storico dellâ€™arte Anton Giulio Zimarino.

Specchio ARTE, ideato e diretto da Giovanna Dello Iacono, Direttrice Artistica della Fondazione Aria, Ã¨ un viaggio che invita il pubblico a entrare in contatto diretto con lâ€™essenza e lâ€™ereditÃ creativa degli Artisti protagonisti.