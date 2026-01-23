Spoltore, una mostra di Mauro Vitale per onorare le vittime di ogni genocidio

In occasione della ricorrenza del Giorno della Memoria, l'Amministrazione comunale di Spoltore promuove e patrocina con la collaborazione della CittÃ della Fotografia, unâ€™iniziativa culturale di straordinaria intensitÃ che unisce il rigore storico alla potenza del linguaggio visivo. Lâ€™evento, che vedrÃ la partecipazione istituzionale del sindaco Chiara Trulli e dellâ€™assessore alla cultura Nada Di Giandomenico e si aprirÃ con lâ€™inaugurazione della mostra di Mauro Vitale, intitolata "MAI PIÃ™ PER NESSUNO â€“ per ricordare lâ€™umanitÃ nellâ€™altro": l'appuntamento Ã¨ per martedÃ¬ 27 gennaio alle ore 18 nei locali comunali di piazza Dâ€™Albenzio.

Come dichiara il sindaco Chiara Trulli: "Il Giorno della Memoria non deve essere un rito stanco, ma un grido vivo che scuote le coscienze nel presente. I cancelli di Auschwitz si spalancavano ottantuno anni fa, ma oggi le ferite ancora sanguinano in tante parti del mondo e ci ricordano tragicamente che la lezione non Ã¨ stata ancora appresa pienamente. Questa mostra Ã¨ un atto di resistenza contro lâ€™indifferenza: onoriamo questa giornata, ma non possiamo chiudere gli occhi davanti alle tragedie che continuano a colpire l'umanitÃ . Riconoscere la dignitÃ di ogni popolo vittima di violenza significa scegliere, qui e ora, di lottare contro ogni nuova forma di odio e oblio".

L'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico aggiunge: "Le fotografie di Mauro Vitale sono specchi che ci costringono a guardare in faccia lâ€™umanitÃ tradita, sia quella del passato che quella che oggi soffre a causa dei conflitti e della privazione dei diritti fondamentali. Non esistono gerarchie del dolore: ogni genocidio nasce dallo stesso seme, quello della negazione dellâ€™altro. Abbiamo il dovere di educare anche i nostri giovani non solo a ricordare la storia, ma a leggere i segnali del presente con occhio critico. Questa esposizione vuole essere un anticorpo potente contro il ritorno di vecchi spettri, promuovendo una cultura della pace che sia azione quotidiana e consapevolezza interculturale".

Lâ€™esposizione, visitabile fino al 1Â° febbraio 2026, propone un percorso che, partendo dal valore imprescindibile della Shoah, abbraccia la pari dignitÃ di tutti i popoli vittime di sterminio. All'incontro parteciperÃ l'autore Mauro Vitale, che illustrerÃ come la fotografia di una persona non sia solo un'immagine, ma la testimonianza pulsante di un'esistenza e un mezzo capace di farsi voce universale. Per l'occasione, l'autore proietterÃ anche un contributo video, uno strumento multimediale scelto per rendere ancora piÃ¹ immersiva e immediata la riflessione sui temi trattati, trasformando la visione in un dialogo necessario per superare le barriere dell'indifferenza.

L'iniziativa sarÃ arricchita da momenti di approfondimento con letture e interventi per analizzare le crisi umanitarie del tempo attuale, offrendo alla cittadinanza uno spazio di riflessione condivisa sulla responsabilitÃ collettiva e sulla necessitÃ di riconoscere sempre l'umanitÃ nell'altro.