Spoltore conquista il titolo ufficiale di Comune Plastic Free

Il Comune di Spoltore rafforza il proprio legame con le tematiche dellâ€™economia circolare attraverso il recente successo dello Swap Party svoltosi in piazza Dâ€™Albenzio. Lâ€™evento, organizzato con dedizione dalla Pro Loco Terra dei 5 Borghi di Spoltore e patrocinato dallâ€™Amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiara Trulli, ha confermato lâ€™importanza di creare connessioni dirette tra i cittadini per promuovere il riuso. Questa iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di sensibilizzazione che il Comune porta avanti con costanza, trasformando la teoria del riciclo in una pratica di condivisione concreta e visibile che coinvolge l'intera cittadinanza e rappresenta un ulteriore tassello che qualifica il comune come "Plastic Free".

Il sindaco Chiara Trulli ha sottolineato il valore del traguardo raggiunto dall'Ente: "Con lo Swap Party andiamo a consolidare quella che Ã¨ la mission verso una reale consapevolezza sul riuso e sul riciclo. Le attivitÃ svolte negli ultimi anni hanno reso possibile, proprio nei primi giorni di gennaio 2026, lâ€™accreditamento ufficiale di Spoltore come Comune Plastic Free. Ãˆ un risultato che ci riempie d'orgoglio e che dimostra come la nostra comunitÃ sia pronta a sfide ambientali sempre piÃ¹ ambiziose, grazie a una rete consapevole creata tra la cittadinanza e le istituzioni".

Lâ€™assessore allâ€™igiene urbana, Stefano Burrani, ha approfondito gli aspetti tecnici legati alla gestione dei rifiuti: "Lo Swap Party non Ã¨ solo un momento di condivisione, ma unâ€™azione concreta di prevenzione alla base della gerarchia dei rifiuti. Attraverso il riuso, agiamo direttamente sulla riduzione dei flussi di materiale destinati allo smaltimento, ottimizzando il ciclo dei rifiuti urbani. L'ottenimento ufficiale del riconoscimento come Comune Plastic Free certifica la conformitÃ delle nostre politiche urbane agli standard piÃ¹ elevati di protezione ambientale e validazione tecnica dei processi".

Il consigliere delegato alle Politiche Comunitarie Alberto Bartoli ha voluto porre l'accento sulla dimensione sociale e partecipativa del progetto: "Lo Swap Party rappresenta un esempio virtuoso di come la cittadinanza possa farsi protagonista attiva del cambiamento. Queste iniziative creano connessioni che generano una rete di consapevolezza fondamentale per la nostra visione di cittÃ sostenibile. Il riconoscimento Plastic Free Ã¨ il coronamento di un impegno collettivo che vede amministratori, volontari e cittadini camminare insieme verso un obiettivo comune di tutela del nostro patrimonio ambientale".