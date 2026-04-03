"Giubilions": arte e spiritualitÃ  a Spoltore per celebrare l'anno giubilare

Il Lions Club Montesilvano promuove lâ€™evento culturale "Giubilions", che si terrÃ mercoledÃ¬ 8 aprile alle ore 17 nello Spazio Sociale di via Di Marzio n. 4 a Spoltore. La manifestazione, dedicata alla riflessione sullâ€™anno giubilare appena concluso, gode del patrocinio della CittÃ di Spoltore e vede la collaborazione dellâ€™UniversitÃ della Terza EtÃ , dellâ€™Associazione Pensiero Divergente e dellâ€™Accademia degli Insepolti.

Lâ€™incontro si aprirÃ con i saluti istituzionali del Sindaco di Spoltore Chiara Trulli, e dellâ€™assessore alla cultura Nada Di Giandomenico, e l'intervento di Maria Rosa De Fabritiis, Presidente del Lions Club Montesilvano. Lâ€™iniziativa si svolge sotto lâ€™egida del Distretto Lions 108A e del Governatore Stefano Maggiani, confermando lâ€™impegno del sodalizio nel creare sinergie con le realtÃ accademiche e associative del territorio.

Il cuore del programma sarÃ lâ€™approfondimento curato da Maria Gabriella Serafini dal titolo "I Santini della Collezione Blasiotti", un viaggio artistico fra religiositÃ e amicizia. Questa sezione permetterÃ di analizzare il canone iconografico e spirituale della devozione popolare, offrendo uno sguardo privilegiato su preziosi documenti storici che raccontano lâ€™evoluzione del sentimento religioso nel tempo. A impreziosire la serata sarÃ la mostra collettiva "Artisti per il Giubileo", che ospiterÃ i lavori di Gino Berardi, Lucio Monaco, Mauro Giangrande, Massimo Di Febo, Nicola Costanzo, Sonia Babini, Franco Di Nicola, Gianfranco Zazzeroni e Franco Secone.