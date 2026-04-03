Manoppello: frane e smottamenti bloccano la SS 539

La SS 539 via Leonelli, principale collegamento tra Manoppello e Lettomanoppello e fondamentale via di accesso alla Basilica del Volto Santo, resta chiusa a causa di frane e smottamenti, isolando di fatto una parte significativa del territorio comunale.

Il sindaco di Manoppello, Giorgio De Luca, ha inviato una lettera urgente allâ€™ANAS, sottolineando i gravi disagi per la popolazione e le criticitÃ per la sicurezza pubblica. La circolazione alternativa, su strade comunali e locali, non garantisce condizioni sicure, soprattutto per mezzi di soccorso, trasporto pubblico e traffico pesante, spiega il primo cittadino. Lâ€™arteria, importante via di connessione fra la Tiburtina e i comuni della Maiella, attraversa Manoppello, tagliando in due il versante occidentale sul quale sorge il borgo antico.

Per far fronte allâ€™emergenza, il traffico Ã¨ stato temporaneamente deviato su Corso Santarelli, in pieno centro storico, con istituzione del doppio senso di marcia e conseguente sovraccarico della viabilitÃ urbana. Inoltre, nella fase acuta dellâ€™allerta meteo, una porzione di muro sul versante orientale del centro storico Ã¨ crollata, coinvolgendo alcune abitazioni e, a seguito dei controlli dei Vigili del Fuoco, diversi nuclei familiari e due attivitÃ commerciali (una tabaccheria e un bar) sono stati evacuati in via precauzionale in attesa di verifiche strutturali.

Con la lettera inviata allâ€™ANAS, il sindaco De Luca chiede la massima urgenza per il ripristino della S.S. 539, la comunicazione dei tempi previsti per la riapertura e lâ€™adozione di ogni misura utile a garantire sicurezza e accessibilitÃ , con particolare attenzione al transito dei mezzi di emergenza. Durante lâ€™emergenza maltempo, altre frane e smottamenti hanno interessato decine di strade e vie del vasto territorio comunale, determinando interruzioni della viabilitÃ che si stanno via via risolvendo.