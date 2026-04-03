Maltempo in attenuazione, l'emergenza sta rientrando e migliora la situazione in cittÃ 

La straordinaria ondata di maltempo, con fortissime piogge e nevicate in montagna, che ha colpito l'Abruzzo negli ultimi giorni sembra stia rallentando.

A Pescara l'emergenza legata al livello del fiume sta rientrando. Le golene nord e sud al momento non sono piÃ¹ allagate ma coperte da uno strato di melma che ne obbliga la chiusura al traffico.

Il Centro operativo comunale, che ha ricevuto ed evaso 140 segnalazioni, continua a rimanere aperto, a disposizione dei cittadini.

Tutte le strade risultano percorribili tranne la zona di via Raiale che resta in parte chiusa e in situazioni critiche per allagamenti.

I residenti in quell'area, isolati a causa delle strade impraticabili per la pioggia, sono stati raggiunti ieri sera da un tecnico del Coc e da un volontario del Gruppo comunale di Protezione civile per valutare eventuali problematiche e registrarne le necessitÃ .