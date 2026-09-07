Inaugurata la mostra "La Scuola di Barbizon" al Museo dell'Ottocento di Pescara

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha preso parte alla presentazione e inaugurazione ufficiale della nuova mostra "La Scuola di Barbizon: le radici dell'Impressionismo", ospitata negli spazi del Museo dell'Ottocento – Fondazione Di Persio-Pallotta a Pescara.

L’esposizione, in programma dal 5 settembre al 9 gennaio 2027, porta nel capoluogo adriatico un prezioso percorso artistico dedicato ai maestri francesi e italiani dell'Ottocento, esplorando l'evoluzione della pittura paesaggistica e il movimento che ha aperto la strada all'Impressionismo.

«L'inaugurazione della mostra "La Scuola di Barbizon: le radici dell'Impressionismo" al Museo dell'Ottocento conferma Pescara e l'Abruzzo come punto di riferimento di primissimo piano nel panorama culturale nazionale e internazionale, - ha dichiarato Marsilio.

“Questa esposizione straordinaria dimostra come la sinergia tra collezionismo illuminato, istituzioni e territorio sia in grado di valorizzare un patrimonio artistico di altissimo profilo, capace di attrarre visitatori e studiosi ben oltre i nostri confini regionali. Il Museo dell'Ottocento rappresenta un fiore all'occhiello per la nostra offerta culturale, e come Regione continueremo a sostenere con determinazione le iniziative che celebrano la grande arte, promuovono la ricerca e rafforzano la vocazione culturale e turistica dell'Abruzzo.”

All'evento hanno partecipato istituzioni storiche e culturali del territorio, sottolineando l'importanza dell'iniziativa nel quadro della promozione delle eccellenze artistiche e della valorizzazione del patrimonio museale abruzzese.