Tumori testa-collo: visite gratuite il 22 e 23 settembre
La Asl di Pescara aderisce anche quest'anno alla Make Sense Campaign 2026, la campagna europea dedicata alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo.
Le visite saranno effettuate dalla UOC Otorinolaringoiatria (ORL) dell’Ospedale di Pescara, diretta dal Dr. Caporale e Centro di riferimento regionale per le neoplasie del distretto testa-collo.
Martedì 22 settembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Mercoledì 23 settembre dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Ambulatorio ORL Oncologico
Ospedale di Pescara – 4° piano, ala Est
Via Fonte Romana 8
Non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni: 085 4252487
La regola da ricordare è “1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita”: se anche un solo possibile sintomo persiste per tre settimane o più, è importante rivolgersi al medico.
La diagnosi precoce può fare la differenza.
Maggiori informazioni e tutti i centri aderenti: www.aiocc.it