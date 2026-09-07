Stadio Adriatico: vittoria, ma i problemi restano!

Dopo un anno di discriminazioni, il Comune di Pescara finalmente fa ciÃ² che Carrozzine Determinate e Delfini Determinati chiedevano da oltre dodici mesi: installa bagni accessibili e realmente utilizzabili dalle persone con disabilitÃ allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia.

Ãˆ unâ€™ulteriore vittoria dellâ€™associazione e dei tifosi con disabilitÃ , che per un anno hanno denunciato con proteste clamorose una situazione vergognosa, arrivando a portare il caso anche davanti alla Commissione Controllo e Garanzia.

In quella sede Ã¨ emersa una realtÃ inaccettabile: uomini in carrozzina costretti a utilizzare il pappagallo, donne costrette a indossare pannoloni e alcuni tifosi addirittura costretti a rinunciare a venire allo stadio.

Dopo aver ascoltato le nostre denunce, la Commissione ha riconosciuto la fondatezza delle nostre ragioni e delle proposte avanzate.

Ringraziamo tutti i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, il Presidente Paolo Sola e il consigliere Enrico Di Ciano, che per primo ha portato e sollevato la questione anche in Consiglio comunale.

Oggi registriamo quindi che, dopo un anno di arroganza e mancato ascolto, lâ€™Amministrazione ha finalmente realizzato ciÃ² che era doveroso fare e che noi chiedevamo da tempo.

Bene i nuovi bagni. Finalmente non dobbiamo piÃ¹ fare pipÃ¬ nel pappagallo.

Ma adesso non basta installarli: devono essere costantemente controllati, presidiati e puliti. Un servizio destinato alle persone con disabilitÃ deve rimanere realmente accessibile e fruibile, senza trasformarsi in un bagno pubblico utilizzato indistintamente da tutti.

E purtroppo, allo Stadio Adriatico, i problemi restano!

Nessuna risposta, infatti, sul settore dedicato alle persone con disabilitÃ , ridotto ormai da oltre un anno e ancora caratterizzato da gravi criticitÃ . Una situazione che abbiamo sollevato anche in Commissione Controllo e Garanzia.

Per tutta la scorsa stagione il settore riservato Ã¨ stato dimezzato, causando problemi di sicurezza, una visuale fortemente limitata e lâ€™esposizione alla pioggia per lâ€™intero campionato.

Abbiamo presentato proposte concrete per risolvere queste problematiche, ma finora sono rimaste senza risposta.

Vogliamo sapere subito, nel dettaglio, quali interventi saranno adottati e in quali tempi per garantire alle persone con disabilitÃ condizioni adeguate di sicurezza, accessibilitÃ e visibilitÃ , nel pieno rispetto dei loro diritti e della loro dignitÃ .

Da unâ€™Amministrazione che ha unâ€™assessora con disabilitÃ , Gianna Camplone, persona in carrozzina, ci saremmo aspettati molto di piÃ¹: ascolto, rispetto, risoluzione dei problemi e interventi tempestivi.

Non la necessitÃ di protestare continuamente, settimana dopo settimana, per ottenere il rispetto di diritti fondamentali e per denunciare discriminazioni e violazioni che non riguardano soltanto lo stadio.

Forse al Comune di Pescara quelle parole disperate Â«Da soli non ce la facciamoÂ» non sono ancora arrivate.

PerchÃ© quando le persone con disabilitÃ sono costrette a protestare semplicemente per poter andare in bagno, significa che non si Ã¨ ancora compreso fino in fondo cosa significhi vivere quotidianamente la condizione di disabilitÃ .

E significa anche che chi amministra Ã¨ ancora troppo lontano dalla realtÃ e dai bisogni dei cittadini piÃ¹ fragili.

Claudio Ferrante

Presidente Associazione Carrozzine Determinate â€“ Club Delfini Determinati