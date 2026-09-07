La mostra "Teofilo Patini. Le veritÃ  dipinte" al Museo Paparella Treccia di Pescara

La Fondazione Museo R. Paparella Treccia e M. Devlet di Pescara apre al pubblico, dal 5 settembre 2026 fino al 21 febbraio 2027, una mostra antologica dedicata al pittore abruzzese Teofilo Patini, tra i piÃ¹ importanti esponenti del "verismo" italiano dell'Ottocento.

Questo grande artista, con la sua opera, ha descritto le scene di vita quotidiana della popolazione umile e povera, facendone una denuncia sociale che ancor oggi, a distanza di piÃ¹ di un secolo, grida la sua veritÃ . Da qui il titolo della mostra, Teofilo Patini. Le veritÃ dipinte.

Si avrÃ , inoltre, durante la visita alla mostra, la possibilitÃ di ammirare la prestigiosa collezione di 151 esemplari di antiche maioliche di Castelli, prodotte tra il 1500 e il 1800, realizzate dai piÃ¹ grandi e famosi autori, tra i quali Francesco e Carlo Antonio Grue, quest'ultimo ritenuto universalmente il campione della maiolica barocca castellana.

Il Presidente della Fondazione Museo Paparella Treccia Devlet Dott. Augusto Di Luzio