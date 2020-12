Nataleovunque

Sala della Giunta del Comune di Pescara, l’Istituto Alberghiero, il Consorzio Commercianti del Centro, la Protezione Civile ValTrigno di Pescar e il Comune di Pescara insieme per un progetto di solidarietà a favore di chi si trova in difficoltà economica a Natale.

L’idea di condividere lo Spirito del Natale è un progetto del Consorzio dei Commercianti “PescaraCentro” che hanno voluto essere di aiuto e sostegno a chi in questo periodo di feste e ricorrenze non riesce nemmeno a predisporre un pranzo natalizio.

Ben 500 pranzi di Natale saranno preparati e distribuiti e per fare ciò la solidarietà è stata importante dividendo i compiti tra vari soggetti attuatori.

La Dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, sempre presente quando c’è necessità di essere di aiuto, ha accolto la proposta con entusiasmo insieme ai docenti e agli studenti ed ha deciso con loro che la sua Scuola doveva partecipare-

“Per la nostra comunità le azioni di solidarietà sono una pratica costante, collaboriamo continuamente con la Caritas, di Chieti e Pescara, la Comunità di Sant’Egidio, la mensa di San Francesco. Per noi lo spreco non deve esistere e quindi ogni giorno distribuiamo il cibo alle persone bisognose. Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta e prepareremo tutto nei nostri laboratori dell’Officina del Gusto e di quelli, che abbiamo riqualificato, di via Tirino, nei giorni di martedì 22 e mercoledì 23 con i docenti cuochi e gli studenti delle classi terze e quarte che svolgeranno oltre alle ore di lezione in laboratorio anche delle ore in più di quelle scolastiche programmate. La preparazione si svolgerà nelle due sedi per dislocare i ragazzi che non devono assembrarsi causa Covid.

Tutti parteciperanno e mentre gli studenti di cucina prepareranno i pasti con i loro docenti quelli di sala lo porzioneranno e lo metteranno negli appositi contenitori che poi verranno conservati nei frigoriferi per mantenere la salubrità del cibo.

La mattina di Natale circa 500 pasti verranno distribuiti con l’ausilio della Protezione Civile ValTrigno di Pescara

Il menu del pranzo di Natale sarà: Timballo alla teramana, tacchino porchettato con sformato di patate.

Insieme al pranzo inseriremo anche altri prodotti donati dai commercianti del consorzio.

La scuola, oltre la mano d’opera e gli strumenti necessari per la preparazione, donerà l’olio e il pomodoro.

Sicuramente questo progetto è un contributo di solidarietà da parte della scuola che collabora sempre con la CSV, le associazioni come FIDAS, DiversiUguali e l’ADMO. La solidarietà è un valore che noi insegniamo come obiettivo fondamentale per la crescita della persona. Il professionista deve avere una forte identità umana. Abbiamo aderito al progetto per dare, ma anche noi ne traiamo grande valore perché insegniamo ai nostri ragazzi la pratica della solidarietà”.