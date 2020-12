Colpo biancazzurro! Pescara-Monza 3-2

Il Pescara batte il Monza in un rocambolesco 3-2. Apre Galano, pareggio dell’ex Bettella. Nella ripresa espulso Scaglia per doppia ammonizione, Ceter segna su rugore. Pareggio di Bettella e all’89’ Bocchetti decide il match.

LA GARA: solito 3-5-2 per Breda, in difesa torna Balzano a supporto di Bocchetti e Scognamiglio, a centrocampo Omeonga al posto di Maistro mentre la coppia d’attacco è Ceter-Galano. Brocchi cambia molto rispetto al match contro l’Entella. Confermato in difesa l’ex Bettella e Boateng a guidare l’attacco brianzolo con Frattesi e l’ex Machin. Arbitra Dionisi della sezione di L’Aquila.

Parte forte il Monza, dopo 12 minuti, con Armellino che ci prova dalla distanza ma Fiorillo allontana con le mani. Un minuto dopo Frattesi calcia dal limite con la sfera che termina alla sinistra dell’estremo portiere biancazzurro. Si vede anche il Pescara. Al 21’ lancio di Balzano a cercare Galano, Di Gregorio esce dalla propria arra di rigore, l’attaccante non concretizza bene e colpisce Sampirisi che la mette in rimessa laterale. Al 22’ il Pescara passa in vantaggio: l’azione si sviluppa dalla destra con Omeonga, cross in area per Ceter che colpisce di testa, serve Galano che calcia al volo con il sinistro in area di rigore: 1-0. Terzo gol stagionale per l’attaccante biancazzurro. Al 32’ lo stesso Galano esce per infortunio, dentro Maistro. Il vantaggio casalingo dura solo 4 minuti: punizione di Barberis, Bettella viene lasciato solo dalla retroguardia biancazzurra e di testa fa 1-1. L’ex difensore non esulta. Al 36’ occasione per gli ospiti: Boateng, in area di rigore, mette un cross di Scaglia che colpisce di testa ma Scognamiglio la mette in corner. Al 37’ altra occasione per i brianzoli con Donati che ci prova dai 35 metri. Al 41’ occasione per Omeonga con la deviazione di Di Gregorio. Al 44’ Balzano si prende un grosso rischio, in area di rigore, con una scivolata per fermare Machin.

Al 47’ Colpani viene ammonito da Dionisi per un fallo su Bellanova. Alla battuta va Memushaj, pallone in area, colpo di Bocchetti con il pallone che termina fuori. Nella ripresa la prima occasione è per gli ospiti: Barberis la mette al centro, colpo di testa di Scaglia ma manda alto. Al 49’ ghiotta occasione per gli abruzzesi: Ceter, in posizione regolare, punta tutto solo Di Gregorio, ma calcia addosso al portiere. Al 50’ occasione per il Delfino con la conclusione di Ceter deviata in angolo.

Al 51’ Omeonga mette il pallone sul secondo palo per Ceter, colpisce il pallone ma non concretizza bene. Al 52’ ancora Ceter si prende il pallone ma calcia alto sopra la porta. Al 53’ Frattesi, in area di rigore, calcia in porta ma è bravo Fiorillo a respingere la conclusione avversaria con le ginocchia. Brocchi effettua due cambi: fuori Colpani e Machin dentro Barillà e Mota. Al 60’ cross dalla sinistra di Sampirisi, Fiorillo blocca in area di rigore.

Al 61’ calcio di rigore per il Pescara: colpo di testa di Memushaj, controllo e rovesciata di Ceter ma Scaglia tocca con la mano e viene espulso per doppia ammonizione. Dal dischetto calcia Ceter e fa 2-1. Per il colombiano è il quarto gol in campionato. Al 65’ contropiede per i biancazzurri: Maistro trova ancora Ceter ma non controlla bene la palla. Al 66’ cambi per Breda: fuori Memushaj e Valdifiori, dentro Crecco e Fernandes. Al 71’ occasione per il Monza: Boateng, in area di rigore, controlla la sfera e con una rovesciata mette la palla sul fondo. Altro cambio per Brocchi: dentro D’Errico e Carlos Augusto, fuori Donati e Frattesi. Al 75’ fallo di Bellanova su Mota: punizione battuta da Cralos Augusto, pallone sul secondo palo con Boateng che colpisce, deviazione di Bocchetti che mette in corner. Al 78’ doppia occasione per il Monza: D’Errico, dalla destra, entra in area per Dany Mota, monumentale Fiorillo che allontana, ma non è finita perché Carlos Augusto ci prova a botta sicura ma Balzano salva a due passi dalla linea. All’82’ due cambi per Breda: fuori Ceter e Balzano, dentro Capone e Guth. All’84’ pareggia il Monza: calcio di punizione per gli ospiti battuto da D’Errico, Boateng la mette sul secondo palo, colpo di testa di Bettella e fa doppietta: 2-2.

All’89’ Jaroszynski ci prova dalla distanza, deviazione e corner. Batte Fernandes, colpo di testa di Scognamiglio, allontana Barillà ma la palla resta in area e segna Bocchetti: 3-2.

Dopo 3 minuti di recupero Donati fischia 3 volte. Il Pescara porta a casa 3 punti importantissimi e sale a 11 punti in classifica. Martedì si tornerà in campo contro il Brescia, sempre all’Adriatico. La squadra di Brocchi ospiterà l’Ascoli.

TABELLINO

PESCARA-MONZA 3-2

MARCATORI: 22’ Galano (P), 26’, 84’ Bettella (M), 62’ Ceter (P), 89’ Bocchetti (P)

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Balzano (82’ Guth), Bocchetti, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj (65’Crecco), Valdifiori (65’ Fernandes), Omeonga, Jaroszynski; Galano (32’Maistro), Ceter (82’ Capone); All. Roberto Breda

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati (74’D’Errico), Scaglia, Bettella, Sampirisi; Armellino, Barbersi, Colpani (58’Barillà); Machin (56’ Mota), Boateng, Frattesin (74’Carlos Augusto); All. Cristian Brocchi

AMMONITI: Balzano (P), Scaglia (M), Colpani (M), Jaroszynski (P), Scognamiglio (P), Boateng (M)

ESPULSI: Scaglia (M)

ARBITRO: Donati della sezione di L’Aquila

ASSISTENTI: Valeriani della sezione di Ravenna e Della Croce di Rimini

IV UOMO: De Martino della sezione di Teramo