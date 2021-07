Festa dell’Estate

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

14 luglio, data famosa in Francia per ben altri avvenimenti, ma serata speciale per le socie della sezione Pescara della FIDAPA BPW Italy.

Dopo tana solitudine fisica, finalmente, un incontro che ha fatto rivivere alle socie e agli ospiti presenti un ritrovato modo di stare insieme.

Stare insieme nel rispetto della normativa Covid non ha fatto scemare la gioia e l’allegria di un sospirato incontro dopo oltre un anno di lontananza. Lontananza solo fisica perché la sezione di Pescara ha saputo, con la guida della Presidente Alessandra Di Pietro, essere presente online con Webinar organizzati dalla sezione di Pescara o partecipando a quelli organizzati dal Distretto Sud Est, di appartenenza, o dalle sedi nazionali.

Alla serata, oltre al grande numero di socie e di loro ospiti, hanno partecipato la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo Maria Franca D’Agostino e l’Assessora Maria Paola Saccone del Comune di Pescara.

La serata è stata allietata dal canto della socia Aleksandra Lazic grande soprano che si è esibita con successo in molti teatri europei.

I tavoli sono stati addobbati dalla socia Annachiara Favetta con un piccolo cadeau ai partecipanti.

La serata si è svolta presso lo stabilimento balneare Nettuno che offre ai clienti anche un ottimo servizio ristorante.