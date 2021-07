ACA, sospensione idrica a Spoltore. Ecco quando e le vie interessate

A causa di elevati consumi e livelli bassi del Serbatoio Castello di Spoltore, l'ACA comunica l'interruzione idrica straordinaria nei giorni 15, 17 e 19 luglio dalle ore 22:00 alle 6:00.

Le località interessate di Spoltore sono le seguenti: Centro storico, Via Massera e vie limitrofe, Via Casaccio e vie limitrofe, Via Ripoli e vie limitrofe, Via Di Marzio e vie limitrofe, Via Giuseppe Angelo Fonzi, e Via della Madonnina e vie limitrofe.