Pescara, i convocati per il ritiro di Palena

Il Pescara ha diramato la lsta dei giocatori convocati per il ritiro di Palena, ormai punto di ritrovo estivo per il club biancazzurro. In attesa di nuove mosse di mercato la squadra si è già riunita il 13 luglio per effettuare le visite mediche e resteranno a Palena da oggi, 15 luglio, fino al 27 luglio.

Dopo un breve periodo di riposo la squadra di Gaetano Auteri tornerà in campo presso il Delfino Training Center di Città Sant'Angelo ed alloggerà presso l'Hotel Ekk di Montesilvano.

Ecco i convocati: Fiorillo, Galano, Diambo, Drudi, Elizalde, Longobardi, Madonna, Memushaj, Belloni, Blanuta, Bocic,Borrelli, Bunino, Busellato, Chiarella, D'Aloia, De Marchi, Di Grazia, Mercado, Nzita, Radaelli, Sorensen, Sorrentino, Valdifiori, Veroli, Zappella.