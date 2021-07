FedAPI: "Se i ristoranti devono controllare i clienti, che i preti controllino i fedeli!"

Emmanuel Macron ha annunciato che entro gli inizi di agosto applicherà l'estensione del green pass per accedere a caffè, ristoranti, centri commerciali, ma anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e nelle strutture mediche della Francia.

Dal 21 luglio invece per entrare nei cinema, nei teatri e in altri luoghi culturali. In Italia si sta discutendo di seguire la stessa strada del Presidente francese vista l'ombra della variante Delta.

La FedAPI – Federazione Artigiani e Piccoli Imprenditori, come comunicato ai Ministeri competenti, ritiene che è giusto applicare delle restrizioni alle persone che decidono di non vaccinarsi. C'è una grande differenza tra chi non può, causa patologie, e chi non vuole ma queste restrizioni non possono cadere ancora una volta sui ristoratori che sono le categorie che hanno pagato, pagano e pagheranno per tutti. Infatti, siamo d'accordo ad applicare limitazioni a coloro i quali non vogliono vaccinarsi ma i ristoratori non sono i soggetti deputati al controllo dei clienti.

Il controllo deve essere fatto a cura dei soggetti preposti e le sanzioni devo essere previste solo per il cliente che non rispetta le regole non anche per l'esercente.

Il Presidente Pietro Vivone in modo provocatorio ha dichiarato:

"Se il ristoratore deve avere premura di controllare che il cliente sia vaccinato o meno, allora che lo faccia anche il prete prima della messa."

Basta fare differenze e soprattutto, basta far pagare il peso delle scelte solo ad alcune categorie. Il referente di FedAPI Abruzzo Ezio Barbacane in linea con le dichiarazioni del presidente dichiara:

"Pur essendo favorevole alle restrizioni per i non vaccinati chiediamo che il peso dei controlli non ricada sui ristoratori."

Inoltre, chiediamo a gran voce ai sindacati dei lavoratori di dimostrare onestà intellettuale e tutelare i lavoratori vaccinati non opponendosi alle limitazioni per chi decide di non vaccinarsi, il personale sanitario e chi fa un lavoro di "relazioni" se non vaccinato mantiene il posto di lavoro ma in assenza di una possibile ricollocazione resta a casa in cassa integrazione o in aspettativa non retribuita!

Va tutelato il diritto costituzionale di non vaccinarsi ma è giusto tutelare chi si è vaccinato e soprattutto non bisogna penalizzare categorie già troppo bistrattate in quest'anno e mezzo!

SE DECIDI DI NON VACCINARTI AVRAI MAGGIORI RESTRIZIONI!