Nel 2022 sarà l’Abruzzo ad ospitare la 14a edizione del Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia!

Di rientro dalla manifestazione che si è svolta a Tremosine e Gardone Riviera (BS), il Presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise, Antonio Di Marco, ha ricevuto il passaggio di testimone dalle rive del Garda: sarà la Maiella, con i suoi due splendidi gioielli Abbateggio e Caramanico Terme, a fare da cornice alla 14a edizione del Festival Nazionale dei Borghi.

Il Festival Nazionale dei Borghi più belli d’Italia è l’appuntamento annuale più importante dell’associazione ed è l’occasione per offrire ai visitatori l’opportunità e il piacere della scoperta della rete di eccellenza dei piccoli centri d’Italia.

Un evento unico, itinerante, che attrae migliaia di turisti e curiosi e che, soprattutto, unisce i piccoli centri, quelli a volte più nascosti e sconosciuti. Il Festival dei “Borghi più belli d’Italia animerà tre giorni ad Abbateggio e Caramanico Terme con eventi, spettacoli e stand pronti a mostrare le tipicità dei “Borghi più belli d’Italia”, veri e propri musei all’aperto: dai villaggi - fortezza ai ricetti medievali, dai centri marinari a quelli montani, ognuno caratterizzato dai suoi prodotti, cuore della nostra alimentazione e della nostra creatività. Una vetrina speciale per apprezzare gli angoli più suggestivi della nostra penisola, tra atmosfere, tradizioni, sapori e idee, con convegni, mostre d’arte, degustazioni di piatti e prodotti tipici e spettacoli.

Antonio Di Marco - Presidente dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia in Abruzzo e Molise

Sarà un grande onore per l’Abruzzo e per i Borghi di Abbateggio e Caramanico Terme accogliere visitatori da tutt’ Italia, che verranno alla scoperta dei nostri territori e dei piccoli comuni che hanno avuto l’intelligenza ed il coraggio di salvaguardare la propria bellezza e le proprie caratteristiche paesaggistiche, storiche e culturali attraverso un serio, rigido e certificato progetto di recupero, valorizzazione e promozione; sarà un’importante occasione per promuovere la nostra regione e diffondere i valori su cui si fonda la nostra cultura dell’accoglienza.

Questo riconoscimento premia i borghi più belli dell’Abruzzo e conferma che la strada intrapresa, quella di puntare sulla qualità, porta risultati importanti.

Ringrazio il Presidente Nazionale Fiorello Primi, che ha creduto nella nostra Regione come sede ospitante di questa importante manifestazione nazionale e il componente Abruzzo-Molise nel Direttivo Nazionale, Giovanni Di Rito, che ha collaborato al raggiungimento dell’obiettivo.