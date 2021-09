Tutti a scuola in sicurezza per un anno scolastico in presenza

Finalmente, dopo circa due anni, stamattina 13 settembre ricomincia la scuola in presenza. Strade piene di genitori e bambini, giovani studenti in trepidazione per la nuova scuola e i nuovi insegnanti da affrontare, docenti emozionati dal fatto di poter finalmente insegnare in presenza.

Così, nel cortile dell’Istituto Alberghiero di Pescara, nel plesso di via Italica, tanti ragazzi con tanti genitori pronti ad ascoltare il proprio nome per entrare nella prima classe di una scuola che promette istruzione e fattibilità operativa per formare persone professioniste di domani.

Nel cortile di via Italica anche insegnanti e su un palchetto la Dirigente Scolastica Alessandra Di Pietro, il neo Prefetto di Pescara Di Vincenzo, il vice Presidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari, in rappresentanza del Distretto scolastico la dirigente Fortunato Maristella e Daniela Puglisi, per la Provincia di Pescara il Consigliere Berardinucci.

Ad entrare stamattina scaglionati i giovani allievi delle 11 prime classi della scuola organizzati dalle docenti e con la supervisione della protezione civile Senza Frontiere di Pescara e l’ANPI Associazione nazionale polizia penitenziaria in congedo

Vedere gli sguardi attenti e un po’ emozionati ha fatto emozionare tutti i presenti che in questo inizio anno hanno visto la possibilità di fare un percorso verso la libertà da una malattia che ha attanagliato tutti e che comporterà, ancora, tanta attenzione alle regole. Proprio delle regole e del significato dell’inizio di quest’anno scolastico ha parlato Alessandra Di Pietro presentando la scuola e i ragazzi agli ospiti convenuti.

“È importante aprire in sicurezza per garantire a tutti alunni, docenti, personale e a tutte le famiglie la azioni poste per evitare un nuovo propagarsi del virus e fare in modo di cominciare e continuare l’anno scolastico in salute. Sono felice di dare a tutti voi un saluto in un Istituto scolastico che ha come obiettivo la formazione di persone professioniste del settore di competenza. Anche dalle situazioni più brutte nascono le cose belle e forti e voi tutti ragazzi siete qui per cominciare un percorso importante per il vostro futuro. Siamo tutti qui, siamo in presenza e lo siamo avendo adottato e rinforzato misure di sicurezza. Sono onorata e orgogliosa che ad accogliervi ci siano importanti istituzioni. La scuola ha fatto una naturale alleanza con il mondo delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni con accordi e alleanze che ci permettono di darvi una formazione ancora più efficace e importante e trasmettervi valori che sono essenziali per la vostra formazione”.

Il Prefetto di Pescara ha salutato tutti parlando dell’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico e dell’importanza che l’Istituto Alberghiero ha nel territorio e nell’intera Regione per la qualità dell’insegnamento e della conduzione.

Ancora i saluti di Domenico Pettinari che, oltre ad augurare una scuola in sicurezza a tutti alunni e ai loro familiari, ha parlato dei tanti e continui progetti sempre in essere che la scuola propone per mezzo della sua Dirigente e del corpo scolastico.

La Direttrice Fortunato ha salutato dicendosi commossa di cominciare un nuovo anno in presenza dopo tanto disagio dovuto al propagarsi di un virus che di fatto ha bloccato e rallentato molte attività formative nelle scuole.

La Dirigente Di Pietro ha poi accompagnato le personalità presenti a visitare l’Officina del Gusto vero fiore all’occhiello della formazione alberghiera della Regione Abruzzo.