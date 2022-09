Premi 2022 e Convegno dell’Accademia Italiana della Cucina Delegazione Pescara Aternum

10 settembre 2022, un importante appuntamento organizzato dalla Delegazione Pescara Aternum della Cucina Italiana nell’Aula del Consiglio del Comune di Pescara: cerimonia di premiazione annuale preceduta da una tavola rotonda dal tema Prodotti tipici e sviluppo del territorio.

La Cerimonia di conferimento di premi e diplomi 2022, istituita dall’Accademia Italiana della Cucina, viene annualmente ripetuta e assegna agli operatori della ristorazione e della produzione alimentare che con innovazione operano nel rispetto dei Sapori e dei saperi della tradizione

I Premi 2022, conferiti, rientrano nello scopo istituzionale dell’Accademia che:

studia i vari aspetti della gastronomia italiana, formula proposte, dà pareri in materia su richiesta di istituzioni pubbliche e private

promuove tutte quelle iniziative idonee a diffondere una migliore conoscenza dei valori tradizionali della cucina italiana che costituiscono la base per ogni concreta innovazione e che possono contribuire a valorizzare la cucina nazionale in Italia e all’estero come espressione di costume, civiltà, cultura e scienza

favorisce la conoscenza di quegli esercizi che offrono una seria garanzia del rispetto e nell’osservanza della tradizionale e caratteristica cucina nazionale, regionale e locale

istituisce riconoscimenti a chi opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

La cerimonia di premiazione è stata preceduta da una comunicazione dell’Accademico Vincenzo D’Antuono che ha parlato dell’Accademia Italiana della Cucina dalle sue origini quando il fondatore Orio Vergani intuì che bisognava far conoscere e proteggere le tradizioni italiane dell’enogastronomia italiana.

--Diploma di “Cucina Eccellente” alla famiglia Spadone, titolare del Ristorante “La Bandiera”, di Civitella Casanova per l’impegno professionale della Famiglia verso i valori della tavola italiana.

--Premio “Giovanni Nuvoletti”, riconoscimento riservato a persona/ristoratore che ha contribuito in modo significativo alla conoscenza e valorizzazione della buona tavola tradizionale regionale, al cuoco Leo Giacomucci, già Presidente Associazione Provinciale Cuochi di Pescara e dell’Unione Regionale Cuochi Abruzzesi,

--Premio “Dino Villani” all’azienda “La Giara”, della Sig. Miranda Sborgia, di Pianella (PE), per il particolare impegno verso i tipici valori della produzione alimentare del Paese.

--Premio “Massimo Alberini” al Caseificio artigianale Di Memmo, di Moscufo (PE), per la produzione di prodotti lavorati artigianalmente con ingredienti di qualità e tecniche rispettose della tradizione del territorio.

Ha aperto i lavori il Delegato dott. Giuseppe Di Giovacchino che ha salutato le personalità accademiche presenti quali: il Vice Presidente Vicario AIC Nazionale Mimmo D’Alessio, il Coordinatore Territoriale AIC Abruzzo Nicola D’Auria anche delegato di Chieti, il Direttore del Centro Studi Territoriale AIC Abruzzo Maurizio Adezio, i Delegati di Atri Antonio Moscianese Santori, di Avezzano Conte Franco Santellocco Gargano, di Pescara Giuseppe Fioritoni e di Sulmona Gianni D’Amario.

Un saluto particolare il Delegato ha voluto dare all’Accademica Alessandra Di Pietro Dirigente dell’Istituto Alberghiero di Pescara, che nella su scuola persegue l’obiettivo della tradizione enogastronomica abruzzese con innovazione creando dei veri professionisti dell’alimentazione e della ristorazione.

Presenti i sindaci e Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Civitella Casanova, Pianella e Moscufo.

Presente il Sindaco di Pescara avv. Carlo Masci e il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli

Dopo l’introduzione del Delegato Di Giovacchino, è seguita la tavola rotonda a cui hanno partecipato esperti e cultori dei prodotti alimentari: Leonardo Seghetti, Componente Centro Studi Marenghi AIC, Nicola D'Auria, Presidente Movimento Turismo del vino Italia e Mimmo D'Alessio, Vice Presidente Vicario Nazionale AIC. La tavola rotonda è stata coordinata dal giornalista Giovanni Minnucci.

Leonardo Seghetti ha parlato della specificità dei prodotti di nicchia che vengono troppo spesso utilizzati dall’Industria e che, proprio per la tipologia dell’organizzazione della produzione di massa, non riescono a conservare, se non nel nome, la qualità originaria.

Bisogna attingere alle fonti originarie dove i prodotti vengono coltivati e trasformati e farli conoscere quali prodotti di nicchia che devo essere promossi insieme al territorio e alle tradizioni del luogo.

Nicola D’Auria, produttore di vino, che con un percorso di passione ha organizzato l’Enoturismo affinché le cantine possano essere visitate per far degustare, oltre un buon bicchiere di vino, i prodotti e le tradizioni del territorio.

Mimmo D’Alessio, concludendo l’incontro, ha sottolineato la qualità e varietà dei prodotti tipici abruzzesi. Prodotti numerosi nella Regione molto cercati dai turisti, ma spesso non conosciuti per una mancata seria pubblicità. La non conoscenza dei prodotti crea un vero danno anche per il turismo territoriale che non attrae e l’Accademia, proprio per far conoscere chi opera nell’innovazione rispettando i sapori e i saperi, ha istituito i Premi annuali.

A conclusione dell’interessante incontro i premiati hanno offerto una degustazione dei loro prodotti accompagnati dal Lapis, un buon vino prodotto nella cantina di D’Auria, e dalla tradizionale porchetta offerta da un amico dell’Accademia Nicola Genobile.

L’accoglienza all’evento, nella sala consiliare del Comune di Pescara, ha avuto un determinante contributo dagli studenti dell’Istituto Alberghiero di Pescara coordinati dalla prof. Annalisa Moratti.