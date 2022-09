Alla Pineta Dannunziana le dimostrazioni cinofile

Nella mattinata di ieri, sabato 10 settembre presso il comparto 2 della Pineta Dannunziana si sono svolte delle dimostrazioni cinofile volte a far comprendere i vari step necessari per un giusto percorso di educazione del proprio amico a quattro zampe.

In questa giornata sono state diverse le tematiche trattate, dall’educazione di base, alla condotta, fino ad arrivare a percorsi più complessi e dinamici dove è necessario un rapporto simbiotico tra conduttore e cane.



Il tutto è stato coordinato da Francesca Tordone e Bottino Cinzia entrambi Educatori Cinofili , che insieme alla loro collaboratrice Concetta Fierro hanno spiegato ai partecipanti come guidare il proprio cane in sicurezza.

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cristian Orta che ha appoggiato a pieno questa iniziativa era presente all’evento ed ha dichiarato "come queste iniziative sono ben viste perché è sempre più necessaria l’attività di educazione cinofila volta a favorire una corretta relazione fra cane e conduttore, relazione basata sulla reciproca fiducia, nel rispetto e sulla collaborazione in modo tale che si venga a creare grande complicità tra i due.

Ringrazio Francesca, Cinzia e i loro collaboratori perché iniziative del genere sono fondamentali per far comprendere che i nostri amici a quattro zampe non sono giocattoli ma bisogna investire su di loro, soprattutto da un punto di vista educativo per la sicurezza propria e degli altri."