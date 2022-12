ANCRI PESCARA

3.12.2022 - L'ANCRI (Associazione nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) Sezione di PESCARA ha rinnovato il proprio direttivo con la presenza Istituzionale del Presidente Nazionale Ufficiale Tommaso Bove. L'Assemblea elettiva si è tenuta presso il Museo delle Genti d'Abruzzo - Sala Risorgimento.

Ha svolto le funzioni di Segretario dell'Assemblea il Cav. Angelo Di Giacomo.

La Presidente ANCRI Uff. Annamaria Di Rita è stata riconfermata per acclamazione per altri quattro anni con la sua Squadra: Vice Presidente Cav. Ugo Di Silvestre, Consiglieri Cav. Ermanno De Pompeis, Cav. Enzo Fimiani, Uff. Stefania Peduzzi. Nel corso dell'assemblea il Presidente Nazionale ha ringraziato l'ANCRI per l’accoglienza e si è complimentato per la bellissima città di Pescara. Il Presidente della Provincia Ottavio De Martinis e il Questore di Pescara Dott. Luigi Liguori hanno trasmesso un messaggio di benvenuto in Città e augurato la buona riuscita dell'evento.

Le Istituzioni locali hanno in diverse occasioni ringraziato l'ANCRI per le numerose attività svolte sul territorio e rivolte in particolare agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado

La sala Risorgimento rappresenta la nostra storia risorgimentale, ogni pezzetto che la compone parla dei sacrifici fatti dagli italiani, e quindi dai pescaresi, per rendere l'Italia libera e indipendente.

In quei tempi era un luogo di dolore oggi invece è un luogo di aggregazione dei cittadini che passando in quel posto sente tutta la storia, la passione di un popolo desideroso di libertà.

L'assemblea si è svolta con inizio l'Inno di Mameli per proseguire con la relazione del Presidente Nazionale sui progetti in attuazione in tutta Italia e all'estero e dell'importantissimo a "Progetto Giovani ". Tra i numerosi progetti che sono in corso c'è il "decoro e l'ordine delle bandiere e dei Vessilli della Costituzione Italiana".

L'ANCRI è un'Associazione Istituzionale e Costituzionale e promuove i valori e i principi sanciti nella Carta Costituzionale e si fa promotore degli stessi in particolare tra le nuove generazioni affinché accresca in loro il senso dell'onestà, della legalità, del Rispetto, della democrazia e della libertà.

La Presidente, il Consiglio ed i soci si impegnano a divulgare i valori tra i giovani che sono quelli che hanno dato origine all'Onorificenza dell'OMRI da parte del Presidente della Repubblica.

C'è stata la presentazione della nuova bandiera ANCRI che ha percorso il corridoio della sala tra le braccia di Samira Ricordi accompagnata dal Tenente Colonnello Antonio Ricordi per essere posizionata nel trittico delle bandiere Europea e d'Italia.

La bandiera ANCRI è stata disegnata dallo storico Michele D'Andrea e conservato nell'Araldica del Cerimoniere di Stato.

Lo storico D'Andrea socio ANCRI è colui che disegnò lo Stendardo del Presidente della Repubblica su richiesta del Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

La Presidente nella sua relazione ha ripercorso i cinque anni di attività e la programmazione di eventi futuri.

Al termine è seguito il brindisi in onore del Direttivo neo eletto e per il Santo Natale offerto dal Conad di Pescara Colli.

Con l'occasione sono state consegnate ai soci targhe e pergamene.