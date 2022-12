Dal 26 novembre a CittÃ  Sant'Angelo Ã¨ entrata in funzione il Sistema APU (Area Pedonale Urbana)

Nella giornata del 26 novembre a Città Sant'Angelo è entrata in funzione il nuovo sistema di controllo della APU (Area Pedonale Urbana) nel centro storico, per questo motivo si avvisano tutti i cittadini di fare attenzione al messaggio luminoso presente sul Display Led posto all’ingresso di Corso Vittorio Emanuele: con la scritta in colore rosso "APU attiva" il transito è vietato, tranne che per i veicoli autorizzati dal Codice della Strada (art. 3, comma 1, n.2).

Dalla metà dicembre i residenti nelle vie e piazze dell'area Ztl ed i titolari delle attività produttive all'interno della ZTL, potranno fare richiesta dei PASS da utilizzare al momento dell'attivazione della ZTL.

I moduli saranno disponibili presso l’Ente e su tutti i canali social per la loro compilazione e consegna. Il permesso sarà rilasciato dalla Polizia Locale .