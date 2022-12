Alessandro non soffre più per gli occhi grazie al prof Marullo

Riceviamo e pubblichiamo una messaggio di ringraziamento che due nostri lettori hanno voluto inviare al prof. Michele Marullo, primario del del reparto di oculistica di Pescara, per aver aiutato loro figlio Alessandro.

Il ringraziamento è soprattutto per la disponibilità mostrata, dalla sua professionalità, la presenza è il suo costante supporto. Non dimenticheremo mai quanto ha fatto per noi.

Un ringraziamento speciale dalla famiglia Ippoliti al professore Michele Marullo , direttore dell'Unità Operativa Complessa Oculistica di Pescara che con l'intervento su una malformazione oculare è riuscito a ridare serenità a nostro figlio Alessandro, dopo anni di interventi in giro per l'Italia.

Le parole di Alessandro:

“grazie per non avermi abbandonato e per avermi aiutato a non soffrire più, ti voglio bene”.

GRAZIE DI CUORE.

IPPOLITI ALESSANDRO