Sono operativi anche in tre uffici postali di Pescara i primi corner "Punto Poste Casa & Famiglia", un nuovo spazio dove i cittadini possono trovare l'intera offerta di prodotti e servizi dedicati. In particolare, i corner sono stati realizzati nelle sedi di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 5 (via Passolanciano) e Pescara 8 (via Verrotti).

In città il nuovo servizio è disponibile nella tipologia "a sportello" anche negli uffici postali di Pescara 1 (via Monti), Pescara 3 (viale D'Annunzio) e Pescara 4 (via Cavour), mentre in provincia sono stati realizzati nuovi corner a Penne e Montesilvano Spiaggia 2 (corso Umberto I 410). Nei primi mesi dell'anno, inoltre, questo importante punto di contatto con la clientela sarà esteso in numerose altre sedi del territorio.

Tra le molteplici opportunità offerte nei nuovi Punto Poste Casa & Famiglia, ad esempio, c'è la possibilità di sottoscrivere una polizza RCA Poste Guidare Sicuri, per assicurare l'auto di famiglia dai danni causati a persone o cose. Nei "Punti Poste" è anche possibile attivare la PostePay Evolution, la carta prepagata dotata di IBAN che consente di accreditare lo stipendio o la pensione, di inviare e ricevere bonifici e di richiedere la domiciliazione delle utenze, o accedere alle offerte di telefonia di Poste Italiane, sia mobile sia per la casa. Si potrà ad esempio cambiare il piano tariffario sottoscrivendone uno più conveniente o aderire a un piano telefonico di PosteMobile Casa, disponibile anche nella versione con Fibra ultraveloce con prezzo bloccato e nessun vincolo di durata, oppure attivare, sostituire o ricaricare una SIM.

Presso i "Punto Poste Casa & Famiglia", nei prossimi mesi, sarà disponibile per tutti i cittadini l'offerta luce e gas con tariffe concorrenziali e pensate per le famiglie.

Disponibili nei corner dedicati anche tutti i prodotti più 'tradizionali' di Poste Italiane: il Libretto di Risparmio Postale, una forma semplice e sicura di risparmio, senza costi di apertura, gestione o chiusura e con versamenti e prelevamenti gratuiti in qualsiasi ufficio ostale d'Italia oppure il Buono Fruttifero Postale, con tassazione agevolata sugli interessi maturati al 12.50% e la garanzia di poter riavere indietro l'intero capitale investito in qualsiasi momento.