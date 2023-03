Sabato 4 marzo, Sala Consiliare del Comune di Pescara, incontro con le sezioni del distretto Sud Est della FIDAPA BPW Italy. L’incontro è stato organizzato dal distretto Sud Est e di fatto ha aperto la settimana dedicata internazionale alla donna in attesa della giornata istituzionale dell’8 marzo.

Il tema dell’incontro è molto importante ed estremamente attuale: La Prevenzione dei tumori femminili.

La prevenzione, come più volte hanno ribadito negli interventi i vari relatori, è l’azione primaria che la donna deve avere verso sé stessa per amore e rispetto della propria persona.

Molte gli studiosi e i professionisti intervenuti che, a vario modo, si interessano sia dei tumori femminili e sia della loro prevenzione.

Presenti: Fiammetta Perrone Presidente Nazionale della FIDAPA, Maria Nuccio Presidente del Distretto Sud Est, Marilisa Amorosi Presidente FIDAPA sezione Pescara P.N., Roberta Degli Eredi Presidente FIDAPA sezione Pescara.

Ha aperto i lavori la Presidente distrettuale Maria Nuccio e, dopo i saluti della Presidente Nazionale, il sindaco di Pescara Carlo Masci è intervenuto lodando l’iniziativa e soprattutto le associazioni come la FIDAPA che sono fondamentali per la società perché portano avanti azioni positive a favore delle donne e delle persone con difficoltà.

Il prof. Marco Lombardo ha parlato della LILT e dell’importanza della diffusione delle informazioni e sostegno a chi è colpito dalla malattia. Il dott. Lombardo ha presentato il dott. Francesco Schitulli, oncologo, Presidente Nazionale LILT.

Il dott. Schitulli ha ampiamento parlato della necessaria azione che la prevenzione esercita a favore delle donne sia per la ricerca della malattia sia se già ammalate.

Molti sono gli accertamenti e le pratiche mediche che possono dare informazioni alle donne anche molto prima che il tumore si manifesti. Pratiche che potrebbero aiutare se fossero possibili da utilizzare in ogni parte del Paese. Molte donne, in Italia, non hanno nemmeno l’esenzione del ticket, per le indagini necessarie, solo perché risiedono in Regioni che gestiscono male i proventi economici destinati alla sanità.

La LILT, ha detto il dott. Schitulli ha compiuto 100 anni e svolge le tre fasi importanti per le indagini tumorali: educazione sanitaria con informazione sui primi sintomi del male, diagnosi precoce, cura tempestiva.

Il dott. Schitulli ha parlato di quanta rilevanza hanno le donne nella società e ha concluso il suo intervento dicendo:

“un mondo senza gli uomini è possibile, ma un mondo senza le donne è inimmaginabile”.

Interessanti la comunicazione della Presidente della LOTO, dott. Sandra Balboni, che ha anche lei parlato della necessità sociale delle associazioni che si interessando dell’argomento e che riescono a fare giuste informazioni.

Ma non è mai troppo presto di indagare, informare e guarire le persone specialmente se esse sono bambini. La dott. Assunta Tornisello, primaria Oncoematologia Pediatrica az. Ospedaliera V. Fazzi di Lecce, ha parlato dei piccoli pazienti che si ammalano di tumore e di quanto sia necessario intervenire prima dell’insorgere della malattia per aiutarli a superare un triste e a volte fatale periodo della loro giovane vita.

Anche per i bambini è indispensabile la prevenzione che già può essere effettuata sia prima del concepimento sia durante la gestazione della loro mamma.

On line la dott. Rosanna Berardi oncologa che ha parlato della medicina maschile e femminile ricordando che la medicina non può essere unica ma che deve tenere conto della specificità delle persone: maschi e femmine.

Rosanna Petronelli, Psicologa ANT, ha parlato della indispensabile assistenza non solo puramente medicale della paziente, ma soprattutto della necessità di adottare tecniche psicologiche di sostegno alla stessa e a tutta la famiglia o persone che le sono vicino.

La relazione della dott. Maria Delisio, ginecologa, è stata di particolare interesse perché ha ampiamente parlato dei vari tumori femminili e delle giuste prassi per prevenirli e curarli. La prevenzione anche con il vaccino porterebbe ad una diminuzione delle varie patologie cancerose. Indispensabile è educare gli adolescenti ad una corretta pratica sessuale ricordando ai ragazzi quanto sia facile la trasmissione della malattia. La mancata attenzione ai sintomi spesso trascurati, anche in età avanzata, conduce le pazienti verso situazioni a volte irreversibili.

L'evento della mattinata ha dato seguito al Protocollo d'intesa sottoscritto il 18 Dicembre 2022 tra Fidapa Distretto SUD - EST e Fondazione ANT Italia Onlus

La Presidente nazionale Fiammetta Perrone, ha concluso l’interessante incontro sottolineando l’importanza di una diagnosi precoce, di terapie al passo della ricerca, di trattamenti conservativi, dell’efficacia di protocolli d' intesa ma soprattutto la necessità di investire in salute attraverso la Prevenzione.

Ha moderato l’incontro la dott. Carmelinda Lombardi farmacista delegata della Presidenza Naz.le ANT Raffaella Pannuti T.F Distrettuale salute.