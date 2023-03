Pianella Calcio, tre punti preziosi per la salvezza

Una vittoria, tre punti essenziali come il pane per il Pianella che, a casa del Casoli, ne fa 5 scacciando per almeno una settimana brutti pensieri.

Una bella partita mai messa in discussione “anche se ci siamo complicati un po’ di la vita, dato che vincevamo 4-0” afferma mister Fanì “abbiamo giocato bene, fino a quando ci siamo rilassati ma alla fine era decisiva la vittoria e quella abbiamo ottenuto”.

Tre punti d’oro dato che la sconfitta del Piano della Lente contro l’Elicese, permettono al Pianella di salire di una posizione e mettere nel mirino il New Club Villa Mattoni a soli tre punti di distanza.

Altra gara importante è in programma domenica: il 12 marzo a Pianella, ore 15, arriva il Favale 1980 “buona squadra, giocatori forti e sarà una bella partita” conclude il tecnico Fanì.