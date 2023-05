Luciano Di Lorito Ã¨ il nuovo direttore provinciale della CNA di Pescara

Luciano Di Lorito è il nuovo direttore provinciale della CNA di Pescara. La designazione è avvenuta ieri sera, nel corso di una riunione della direzione provinciale della confederazione artigiana, presenti il presidente provinciale Cristian Odoardi, il vice presidente nazionale Savino Saraceni e il direttore regionale Graziano Di Costanzo. Cinquantun anni, una vasta esperienza istituzionale alle spalle, Di Lorito - in CNA dal 1995, dove si è occupato di diversi temi, tra cui ambiente, sicurezza e associazioni di mestiere – prende il posto di Carmine Salce.

«Da oggi inizia - dice - per me un nuovo percorso professionale, che intendo affrontare con impegno, dedizione e determinazione, per ringraziare della fiducia che hanno voluto riporre sulla mia persona. Se dovessi sintetizzare in un facile slogan l'obiettivo che mi sono dato per i futuri anni del mio mandato, è quello di voler costruire una CNA utile, credibile, specializzata. Per farlo, metterò insieme attorno a me una squadra che ha voglia di fare e di crescere: lo dobbiamo alle centinaia di aziende che associamo, ed alle quali vogliamo offrire servizi sempre più qualificati e innovativi, contando su una struttura che è forte di una cinquantina di dipendenti e collaboratori qualificati su tutto il territorio provinciale».