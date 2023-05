Zanni: 51enne trovato in casa con 3 chili di droga e 8mila euro in contanti

Durante un'operazione finalizzata alla prevenzione e repressione dello spaccio nel quartiere Zanni, la Polizia ha arrestato un uomo di 51 anni, disoccupato e con precedenti penali, trovato con 3 chili di droga.

La Squadra Mobile, dopo aver individuato un'abitazione in cui ritenevano che fosse detenuto un notevole quantitativo di stupefacente, hanno chiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per forzare la porta blindata dato che l'uomo si rifiutava di aprire.

Il 51enne ha gettato la droga dalla finestra, recuperata successivamente dalla Squadra Antidroga che aveva previsto tale manovra. Complessivamente, sono stati sequestrati grammi 2.754,4 di eroina, grammi 141,6 di cocaina, grammi 331,6 di hashish e 15 spinelli già preparati con all’interno quest’ultima sostanza, oltre a materiale utile per la parcellizzazione ed un bilancino di precisione perfettamente funzionante.

Inoltre, è stata rinvenuta la somma di 8.270 euro in banconote di vario taglio, opportunamente sottoposta a sequestro in quanto verosimile frutto dell’attività di spaccio e reimpiegabile per l’acquisto di ulteriore sostanza da parte dell’arrestato, che non risulta percepire redditi da lavoro.

Si stima che lo stupefacente sequestrato, una volta tagliato e rivenduto al consumatore, avrebbe potuto facilmente fruttare un ricavo di oltre 50.000 euro.

Il sequestro effettuato è significativo soprattutto in quanto il quartiere Zanni è solitamente interessato dal piccolo spaccio di eroina ed appare insolito il ritrovamento di un simile quantitativo.