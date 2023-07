FIDAPA Pescara Cerimonia delle Candele

Domenica 9 luglio 2023 Cerimonia delle Candele della sezione FIDAPA BPW sezione di Pescara.

Ogni anno in tutto il mono la FIDAPA BPW International partecipa alla Cerimonia delle Candele che unisce tutte le socie, anche se parlano molte lingue e vivono in Paesi con tradizioni diverse, nella stessa comunione d’intenti.

La BPW è stata fondata più di 90 anni fa negli Stati Uniti d'America dalla Dr.ssa Lena Madesin Phillips la quale, pochi anni dopo, ha concepito l'idea della Cerimonia delle Candele e si fa questa cerimonia, sarà come evocare memorie storiche e i tanti successi di ieri e di oggi.

Ad organizzare la cerimonia la Presidente della Sezione di Pescara Roberta degli Eredi con la collaborazione di tutte le socie della sezione.

Evento che ha visto l’accensione di tante candele colorate: bianche per tutte le sezioni del mondo, blu per le sezioni affiliate nel mondo, rosa per socie individuali, gialla per l’Ucraina con la speranza che mai si spenga la speranza della pace, verde per il futuro delle donne e di tutte le persone.

Una candela rossa era presente sul tavolo, ma non è stata accesa perché essa rappresenta la violenza che va spezzata ed eliminata dalla vita delle persone. Questo gesto simbolico è stato fatto da un uomo perché sono troppo spesso gli uomini che usano la violenza come arma contro chi dicono di amare.

Presente alla cerimonia Elisabetta Grande attuale segretaria del Distretto Sud Est e prossima Presidente dello stesso.

Ospiti le Presidenti delle sezioni FIDAPA Pescara Porta Nuova Marilisa Amorosi, FIDAPA Chieti Tanita Di Nisio.