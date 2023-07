8 luglio, presso Villa Sana Maria in Francavilla, si è svolta l’annuale cerimonia di passaggio del martelletto che contempla la nomina di un nuovo Presidente per l’anno 2023/2024.

Quest’anno ad occupare tale ruolo è Domenico Marcantonio, imprenditore.

Un ricco cerimoniale ha preceduto la presentazione del nuovo Presidente con comunicazioni del Presidente uscente Rocco Pasetti e i saluti del Governatore

Due momenti musicali hanno intervallato le comunicazioni il tenore Dario Racchizzi e la Soprano Maria Rita D’Orazio, accompagnati al pianoforte dalla musicista Paola Ciolini, interpretare brani classici di Puccini, Bellini e Verdi

Il Presidente Rocco Pasetti ha proceduto alla “spillatura” di Giulia Cancelli, nuova socia che, come ha detto Pasetti: “…ha fatto un percorso simbolico che ogni rotariano dovrebbe fare ed entra con il massimo rappresentatività nell’associazione”.

Il secondo momento musicale, sempre con i tre artisti presenti, ha preceduto il Passaggio del Martelletto con musiche di Donizzetti, Bellini, Rossini.

Dopo la gradevole esibizione musicale il Presidente uscente Rocco Pasetti ha proceduto alla cerimonia del passaggio del martelletto facendo indossare a Domenico Marcantonio il collare e dandogli la parola per la presentazione del programma e della squadra che lo coadiuverà nell’anno di presidenza.

Il neo Presidente ha voluto raccontare di un episodio accadutogli che gli ha fatto comprendere appieno che cosa significa l’amicizia, l’amore e il rispetto per le persone e che possono tutte essere comprese in un abbraccio.

Un abbraccio che possa dimostrare a sé stessi e all’altro che bisogna essere uniti e lottare insieme per una vita migliore dove la disabilità diventa un dono da condividere.

Il Programma si svilupperà sul tema:

Terapia dell’abbraccio Dall’integrazione all’inclusione strumento per la riabilitazione e abilitazione per le disabilità cognitive, motorie e per tutte quelle patologie causa di stress depressivi.

Per sviluppare il progetto, in collaborazione e partecipazione dell’Associazione L’Oltre Tango, la proposta è stata di un progetto di Tangoterapia rivolto a soggetti con disabilità cognitiva, motoria e patologie causa di stress depressivi in ogni età.

Il Progetto si svolgerà per sessioni al cui interno ci saranno importanti elementi quali:

- l’ascolto della musica e l’ascolto musicale attraverso il corpo

- la percezione di peso asse ed equilibrio statico e dinamico

- la possibilità di movimento con passi avanti, laterali e indietro che comporteranno poi formazione di figure nel ballo.

- contatto connessione con sé e l’altro e il gruppo

- l’abbraccio

- ruolo femminile e ruolo maschile

- ascolto del proprio corpo e del corpo dell’altro nell’abbraccio

Il tutto sarà intervallato da momenti di condivisione dello stato emozionale relativo agli esercizi svolti, con un rimando forte all’esperienza del momento.

Per realizzare l’ambizioso progetto sarà avviata una raccolta di fondi da destinare anche ad altre associazioni che si occupano di assistenza e sostegno ed inclusione.

Il primo appuntamento è per lunedì 31 luglio 2023 alle 18.00, presso l’ex Aurum di Pescara, con uno spettacolo musicale dove la cultura argentina e la storia del tango verranno rappresentate attraverso le note musicali dei maggiori compositori con l’orchestra “Lo que vendrà”. Ci saranno, inoltre, ballerini di tango che interpreteranno le musiche.

Attesa, per la prossima manifestazione, è anche la presentazione del progetto L’oltre Tango… Dimenticando la Parola Impossibile” con l’esibizione del Maestro Roberto Nicchiotti che si esibirà ballando sul palco con i diversamente abili.