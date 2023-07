Nuovi progetti e nuovo Direttivo

Mimmo Marcantonio, nominato nuovo Presidente della sezione ROTARY Pescara Ovest G. d’Annunzio, oltre ad avere presentato un importante programma da svolgere per l’anno di competenza, ha nominato lo staff che lo coadiuverà per condurre una annualità proficua per la sezione.

Mimmo Marcantonio è un imprenditore Esperto in Comunicazione, Consulenza aziendale, consulenza Hr, Analista gestionale Software e Consulenza informatica applicata e, con questa presidenza, intente mettere a disposizione le sue capacità relazionali e personali a favore da chi dalla vita ha avuto disagi, ma che può sempre e comunque vivere una vita piena con amore e serenità.

Ad affiancare l’anno di presidenza e portare avanti il progetto sono stati nominati per il Consiglio Direttivo: vice Presidente Giuseppe Di Giovacchino, Segretario Roberto Berghella, Tesoriere Grossi Giancarlo; Consiglieri: Alberto di Pinto, Renato Marroncelli, Luigi Di Camillo, Marco Pierotti, Alberto di Pinto.

Inoltre collaboreranno in vari settori: la Presidente incoming Emma Cori, il Past Presidente Rocco Pasetti e le Commissioni con Paolo Albanese, effettivo, Alberto Di pinto, amministrazione, Marco Pierotti Fondazione Rotary, Daniele Mameli, Pubblico Interesse, Renato Marroncelli, HandiCamp, Sara Tacconi, azione giovani.

Prefetto del Club Lino Polidori.

Oltre a presentare le persone che lo affiancheranno nella gestione dell’incarico, Mimmo Marcantonio ha presentato l’ambizioso progetto che parla di ascolto, di empatia, di aiuto e di rispetto verso chi ha disabilità di vario genere.

Il Programma si svilupperà sul tema:

Terapia dell’abbraccio Dall’integrazione all’inclusione strumento per la riabilitazione e abilitazione per le disabilità cognitive, motorie e per tutte quelle patologie causa di stress depressivi.

Per sviluppare il progetto, in collaborazione e partecipazione dell’Associazione L’Oltre Tango, la proposta è stata di un progetto di Tangoterapia rivolto a soggetti con disabilità cognitiva, motoria e patologie causa di stress depressivi in ogni età.

Il Progetto si svolgerà per sessioni al cui interno ci saranno importanti elementi quali:

- l’ascolto della musica e l’ascolto musicale attraverso il corpo

- la percezione di peso asse ed equilibrio statico e dinamico

- la possibilità di movimento con passi avanti, laterali e indietro che comporteranno poi formazione di figure nel ballo.

- contatto connessione con sé e l’altro e il gruppo

- l’abbraccio

- ruolo femminile e ruolo maschile

- ascolto del proprio corpo e del corpo dell’altro nell’abbraccio

Il tutto sarà intervallato da momenti di condivisione dello stato emozionale relativo agli esercizi svolti, con un rimando forte all’esperienza del momento.

Per realizzare il progetto sarà avviata una raccolta di fondi da destinare anche ad altre associazioni che si occupano di assistenza e sostegno ed inclusione.

Il primo appuntamento è per lunedì 31 luglio 2023 alle 21.00, presso l’ex Aurum di Pescara, con uno spettacolo musicale dove la cultura argentina e la storia del tango verranno rappresentate attraverso le note musicali dei maggiori compositori con l’orchestra “Lo que vendrà”. Ci saranno, inoltre, ballerini di tango che interpreteranno le musiche.

Attesa, per la prossima manifestazione, è anche la presentazione del progetto L’oltre Tango… Dimenticando la Parola Impossibile” con l’esibizione del Maestro Roberto Nicchiotti che si esibirà ballando sul palco con i diversamente abili.