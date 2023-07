Da Zara spiaggia bar il compositore-chitarrista Roberto Zechini

Estate in musica da Zara Spiaggia Bar, punto di riferimento sulla costa pescarese e non solo per momenti svago estivo, fra buona musica e voglia d’estate. Il tutto in centro città e con i piedi sulla sabbia.



Ecco allora che nel locale proseguono i momenti musicali di qualità, con artisti dalle produzioni e collaborazioni internazionali. Dopo il primo appuntamento con Roberto Gatti, venerdì 14 luglio alle 22 arriva Roberto Zechini, compositore-chitarrista con all’attivo più di 80 pubblicazioni (ingresso gratuito).



Da Zara spiaggia bar Roberto Zechini presenta Echoes Sustain Able suo ultimo progetto. Da sempre Zechini coinvolge nella propria esperienza artistica giovani musicisti incontrati durante le più disparate esperienze professionali e di ricerca. Questa è l’ultima creatura, che vede in azione giovani performer da diverse regioni d’Italia, veterani dell’orchestra-laboratorio ‘Il Chitarreto dei Jazzemani’. Con lui Mike Rossi (sax), Luca Di Nisio (guitars, echoes), Samuele Brunori (bass, sustain), Luca Di Muzio (drums, able).



Mike Rossi è nato in America ed è Professore emerito di Jazz and Woodwinds all’università di Città del Capo, Sudafrica. Si esibisce regolarmente in jazz club e jazz festival e conduce workshop e masterclass in Africa, Europa e Stati Uniti.



Le composizioni originali, tutte firmate da Zechini, testimoniano sia la storia discografica del bandleader che le nuove direzioni compositive più nuove e attuali. “E’ evidente dal nome che ha dato al suo gruppo ‘Echoes Sustain Able’ che Roberto Zechini guardi alla ‘sostenibilità’ tanto discussa e, troppo spesso, chiacchierata nel nostro tempo legandone il senso più profondo al futuro delle giovani generazioni, ma coltivando la memoria della tradizione - si legge nelle note del concerto -. In inglese ‘Echoes’ è l’eco sonoro, ‘Sustain’ è la durata, o meglio la tenuta di un suono e ‘Able’ è l’abilità, ma soprattutto la possibilità”.