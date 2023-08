Insieme sotto le stelle

11 agosto 2023, incontro presso l'Azienda Agricola Contesa Vini di Collecorvino per riaffermare i vincoli di amicizia e fratellanza tra i Soci del Rotary club Pescara Ovest G. d’Annunzio.

L’occasione ha confermato una folta quanto empatica partecipazione di Soci ed Ospiti riuniti anche per raccogliere fondi per il Progetto Terapia dell’abbraccio

Scopo primario dell’incontro, dunque, è stato continuare la raccolta di fondi per portare avanti il Progetto presentato all’Aurum, nella manifestazione del 31 luglio, Tango: un abbraccio di anime, abbraccio che significa accoglienza verso gli altri con particolare attenzione a chi ha una diversa abilità.

Il progetto continua l’iter per la sua realizzazione e già, come ha detto il Presidente Mimmo Marcantonio, molte Associazioni hanno chiesto di aderire.

Bisogna ricordare che gli incontri, di tangoterapia, programmati con la collaborazione e la partecipazione dell’Associazione L’Oltre Tango, sono rivolti a soggetti con disabilità cognitiva, motoria e patologie all'origine di stress e stati depressivi in ogni età, dal rilevante impatto personale, familiare e sociale.

Ed è proprio nella disabilità di alcune persone che si trova la capacità di essere non solo normali dal punto fisico o intellettuale, ma addirittura migliori perché capaci di convivere con situazioni difficili che non tutti saprebbero sostenere.

La data dell'incontro è stata scelta per ricordare come in quei giorni la tradizione vuole che il cielo si riempia di stelle cadenti alle quali ognuno può ispirarsi per esprimere un desiderio.

L'ambizioso obiettivo del Presidente Marcantonio, ampiamento appoggiato e condiviso da tutti i soci del club, è proprio quello di realizzare il Progetto presentato e, come di consueto, tutti hanno aderito alla raccolta fondi partecipando, anche, ad una lotteria con premi speciali generosamente offerti da imprenditori.

Gli Ospiti sono stati accolti nelle terre della Cantina Contesa con grande professionalità ed hanno potuto gustare piatti della tradizione abruzzese e molti di loro hanno visitato, guidati dal proprietario Rocco Pasetti, i locali della cantina dove si trasforma l’uva e si conserva il vino prodotto di ottima qualità.