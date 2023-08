Controllore del pullman aggredito da un uomo sprovvisto di biglietto. Aggressore identificato con il riconoscimento facciale

Lo scorso 9 agosto, presso il Terminal bus di Pescara, un controllore del trasporto pubblico locale è stato aggredito con un pugno da un uomo sprovvisto di biglietto. Il controllore, che avrebbe dovuto sanzionare l'aggressore, è caduto per terra privo di sensi battendo violentemente la testa.

Sul luogo è intervenuta immediatamente la Squadra Volante, con l'uomo che è riuscito ad allontanarsi per le vie del centro cittadino facendo perdere le proprie tracce. Il controllore ha riportato lesioni giudicate al momento guaribili in trenta giorni. Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina, il Questore di Pescara Luigi Liguori ha spiegato come la Polizia sia riuscita ad identificare l'aggressore. L'uomo, 41 anni di origine kosovare e residente a Pescara, è stato individuato tramite l' utilizzo del sistema automatico di riconoscimento delle immagini (SARI), un sofisticato programma per il riconoscimento facciale, in grado di confrontare immagini estrapolate da video/foto con i volti di soggetti foto-segnalati.

Gli accertamenti, svolti in tempi rapidi dalla Polizia Scientifica, ha consentito in un primo tempo di individuare quale verosimile autore del grave episodio di violenza il 41enne. L'uomo è stato denunciato per lesioni aggravate, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e omissione di soccorso.