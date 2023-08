Comitato regionale LND Abruzzo, completati gli staff delle Rappresentative: ecco i nuovi arrivi

Il Comitato Regionale LND Abruzzo ha completato gli staff tecnici delle Rappresentative di Calcio a 11 con l’inserimento di quattro nuove figure, selezionate dopo un’accurata valutazione di titoli e competenze.

A seguito della pubblicazione della manifestazione di interesse, sono pervenute al Comitato 31 domande da aspiranti tecnici per le selezioni giovanili abruzzesi Under 17 e Under 19.

La selezione dei 31 profili candidati è stata basata sui seguenti criteri: titolo di studio, anni di esperienza, livello dei campionati e delle categorie allenate, risultati sportivi raggiunti.

Il Comitato ha chiamato al colloquio con un’apposita Commissione i primi 10 risultanti in graduatoria.

I quattro profili emersi, che dalla Stagione Sportiva 2023/24 entreranno in Club Abruzzo:

Marcello Di Camillo, Rappresentativa Under 19

Antonello Gallese, Rappresentativa Under 18

Francesco Marchetti, Rappresentativa Under 17

Carlo Michetti, Rappresentativa Under 16

Selezionato anche Nunzio Cerulli come preparatore dei portieri per la Rappresentativa Under 19.

I nuovi selezionatori completano lo staff tecnico composto dai già riconfermati a fine passata Stagione Sportiva:

Pasquale Villa, Rappresentativa Under 15

Rocco Majo, Rappresentativa femminile

Nico Lucente, collaboratore Rappresentativa Under 15

Mario Morrone, preparatore dei portieri della Rappresentativa Under 17

Luca DI Toro, preparatore dei portieri della Rappresentativa Femminile.

Il presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo: “Sono soddisfatto per la qualità delle candidature pervenute, questo vuol dire che il livello della formazione dei tecnici abruzzesi si sta innalzando, ma come sempre in questi casi una selezione va fatta. Ringrazio il coordinamento di Club Abruzzo, la segreteria, il commissario tecnico e le psicologhe per il lavoro svolto. Per la prossima stagione abbiamo voluto inserire due nuove Rappresentative - Under 18 e Under 16 - per essere sempre pronti nell’individuare in anticipo i migliori talenti abruzzesi. Tutta la LND Abruzzo accoglie con piacere queste nuove figure professionali all’interno della struttura tecnica delle Rappresentative. Auguriamo a tutti gli staff un buon lavoro in vista della prossima stagione e delle sfide che porterà”.