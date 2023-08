Il Maresciallo Maggiore Marco D'Alessandro Ã¨ il nuovo Comandante della stazione dei Carabinieri di Collecorvino

Cambio alla guida della Stazione dei Carabinieri di Collecorvino. Il nuovo Comandante è il Maresciallo Maggiore, Marco D'Alessandro. Il cambio è arrivato a seguito del raggiungimento del limite di età del Luogotenente Giovanni Deidda. D'Alessandro, quindi, sarà al comando della stazione di Collecorvin.o.

D'Alessandro, nel suo percorso nell'Arma dei Carabinieri, ha ricoperto il ruolo di Vice Comandante per un anno a Manoppello, per tredici anni a Montesilvano, sia nella Stazione e sia nel Radiomobile e per tre anni a Città Sant'Angelo