'Scorpacciate di benessere' per cento bambini a Pescara

Si chiama “Scorpacciate di benessere” il progetto sulla sana e corretta alimentazione e sul riciclo alimentare della scuola dell'infanzia Il Nido d'oro e dell’Istituto comprensivo Pescara 7 che, promosso in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica, nel Parco della Serenità in via Caduti di Pescara per un servizio che ha coinvolto anche le famiglie dei bambini.

Un pomeriggio tra laboratori didattici e esperienze all'aria aperta per capire meglio l’importanza del cibo sano e come utilizzarne gli scarti nel rispetto dell’ambiente.

Il programma ha previsto l’allestimento di un piccolo mercato di Campagna Amica in cui i bambini hanno simulato la spesa facendo attenzione ai prodotti da scegliere, la merenda a base di pane e olio nuovo, laboratori psicomotori e grafico-pittorici.

Presenti, oltre alle educatrici e alle insegnanti coinvolte dal progetto, il sindaco Carlo Masci e l’assessore Gianni Santilli, il presidente di Coldiretti Pescara Giuseppe Scorrano, il dirigente scolastico Rossella Di Donato, il presidente della cooperativa “L’impronta” Annarita Pergolari che gestisce il Nido d’Oro e il presidente dell’associazione Prossimità alle istituzioni Cristian Ricciardi.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Comune di Pescara.