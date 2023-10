Maratona D'Annunziana, 23^ edizione da grandi emozioni

Sole splendente, tanta gente sulle strade di Pescara, un grande esercito di podisti e di camminatori, in gran bella evidenza per l’edizione numero 23 della Maratona D’Annunziana.

È la perla organizzativa dell’attività in seno all’Asd Vini Fantini della presidentessa Anna Michela Masciantonio e del coordinatore tecnico Alberico Di Cecco, l’unica maratona della regione Abruzzo che ha potuto vantare quest’anno un crescente successo sia sotto il profilo tecnico-agonistico che dal punto di vista dell’organizzazione e dello spettacolo agli occhi del numeroso pubblico.

A dare manforte nel dietro le quinte il comitato regionale UISP Abruzzo e Molise del presidente Umberto Capozucco e il settore di attività atletica leggera della UISP (coordinatore Franco Schiazza), ma non è voluta mancare l’amministrazione comunale di Pescara rappresentata dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore allo Sport Patrizia Martelli che, a loro volta, hanno seguito dal vivo l’evento in tutto il suo svolgimento, compreso il sabato della vigilia in occasione dell’inaugurazione del villaggio maratona a piazza della Rinascita.

Dai bambini agli adulti, c’è stato un flusso di presenze di quasi 2.000 atleti nell’arco di un fine settimana (sabato 21 e domenica 22 ottobre) con tanti eventi di contorno a carattere sportivo, promozionale e dedicati alla solidarietà, al benessere e all’inclusione, merito delle associazioni impegnate sul territorio quali LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), ISAV (Io Sono Ancora Vivo), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Azione Parkinson Abruzzo, ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) e ANGSA (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo).

I percorsi podistici si snodavano lungo l’intera riviera con il passaggio sul Ponte sul Mare nel tratto iniziale verso sud per un giro di boa a Francavilla al Mare, di nuovo l’attraversamento del Ponte sul Mare verso nord per raggiungere Montesilvano e tornare al punto di partenza di piazza della Rinascita con la deviazione al traguardo per i partecipanti alla mezza. Da qui altri due giri finali di 10,5 chilometri cadauno tra Pescara e Montesilvano per i maratoneti, segmento di percorso corrispondente a un giro della non competitiva Ten&Half che è stata la new entry del fitto programma della D’Annunziana 2023 assieme alla camminata metabolica.

A firmare il successo nella maratona uomini, il marsicano Italo Giancaterina con il tempo globale di 2.35’06” migliorando le 2.41’38” con cui aveva vinto la D’Annunziana nel 2019. Fresco di conquista di ben quattro medaglie (due argenti e due bronzi) ai recenti Europei Masters di Pescara (nelle specialità 10.000, 5.000, 10 chilometri su strada e mezza maratona), contribuendo di recente al quarto posto dell’Atletica Vomano nel Campionato Italiano FIDAL di società, Giancaterina ha fatto il vuoto su Ettore Eramo (Runners Pescara – 2.44’08”), Domenico Goti (GP Runners Sulmona – 2.54’44”), Umberto D’Agostino (Podisti Frentani – 2.55’15”) e Nicolino Catalano (Atletica Solidale – 2.57’33”).

Dal Molise (Campobasso) è originaria la dominatrice della 42 chilometri al femminile Antonella Ciaramella che ha completato la sua fatica in 3.29’56”, dietro di lei Chiara Bruzzi (Runcard Fidal – 3.36’48”), Monica Ionica Circiu (Club Supermarathon Italia – 3.44’07”), Eusapia Petruzzelli (Maratoneti Andriesi – 3.56’30”) e Barbara Di Nino (Runcard Fidal – 3.58’25”),

Di rilievo nella mezza maschile la strabiliante performance del keniano Patrick Mutunga Mwikya in forza all’Asd Vini Fantini (a cui appartiene un primato personale in carriera di 1.02’13” risalente al 2017) che ha raggiunto il traguardo di piazza Salotto col tempo di 1.02’02” Alle sue spalle si sono ben comportati Alessio Bisogno (Passologico – 1.14’05”), Mohamed Lamiri (Plus Ultra – 1.14’41”), Matteo Tommasi (Usa Sporting Club Avezzano – 1.17’26”) e Jacopo Pellegrini (SS Lazio Atletica Leggera – 1.17’48”).

Nella mezza femminile a giungere per prima al traguardo, dopo il secondo posto nel 2022, Mara De Juliis della Filippide Montesilvano, l’atleta montesilvanese doc che ha impiegato 1.30’29” per fare meglio di Rosanna Alibertin (Atletica Corriferrara – 1.33’25”), Gloria Ciccotelli (Runners Chieti – 1.35’48”), Lorella Bassani (Runners Chieti – 1.42’42”) e Monika Sneideryte (Podistica San Salvo – 1.43’28”).

Alla vigilia, nel grande contesto della D’Annunziana si è disputata anche la 8 Ore Ultra Beach in una porzione di spiaggia di circa 1 chilometro tra la Nave di Cascella fino alla Madonnina del porto, valevole come Campionato Italiano IUTA (acronimo di Associazione Italiana Ultramaratona e Trail). Obiettivo podio raggiunto per Riccardo Conversano (Maratoneti Andriesi), Antonio Candido (Asd Tre Casali) e Massimo Petronio (Marathon Club Manoppello Sogeda) tra gli uomini, Katia Frasca (Marathon Club Manoppello Sogeda), Daniela Carideo (Marathon Club Manoppello Sogeda) e Paola Pari (Runcard) tra le donne. Nel dietro le quinte della 8 Ore il sodalizio Marathon Club Manoppello Sogeda esperto nel settore endurance a livello regionale e nazionale sia come organizzatore di eventi che con il proprio organico di atleti.

Le gare dei bambini e dei ragazzi under 16, disputate sempre il sabato antecedente alla Maratona, si sono svolte in un’atmosfera di gioia che ha trascinato il pubblico presente tra Corso Umberto I e piazza della Rinascita dove hanno avuto luogo le batterie suddivise per età. L’Istituto Galileo Galilei, l’Atletica Val Pescara e la Passologico sono state le società a collezionare il maggior numero di vittorie e di podi.

Per il settimo anno di fila, ad accompagnare le gesta dei runners, la gara promozionale riservata ai pattinatori fitness (una sessantina al via) con l’organizzazione a cura dell’AB Roller di Francavilla al Mare. L’intento è di far crescere questa manifestazione “apripista” della maratona per arrivare a compiere l’intero tragitto della 42 chilometri, come avviene solitamente in alcune capitali europee (tra cui Berlino e Parigi).

COME RIVEDERE IN TV E SUL WEB LA MARATONA D’ANNUNZIANA 2023

Sul canale Youtube Latvlab la diretta streaming integrale con il commento di Paolo Sinibaldi https://www.youtube.com/watch?v=LORq5bX5ikA&t=12643s .

Sul canale Youtube Passione Corsa Mario Bomba https://www.youtube.com/watch?v=2z5Bo1bw5MU (sintesi), https://youtu.be/vWjwX7zZnfY (partenza) e https://youtu.be/CPCkbEIORiU (arrivo) con i momenti salienti della manifestazione raccontati dallo speaker Roberto Paoletti.

Nei giorni sabato 28 ottobre alle 21:00, lunedì 30 ottobre alle 13:00 e giovedì 2 novembre alle 21:00 sull’emittente TV6 (canale 13 del digitale terrestre in Abruzzo), lo speciale UISP Maratona D’Annunziana con le interviste di Barbara Diodato.

Altro link dal sito del TGR Rai Abruzzo https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/video/2023/10/-maratona-dannunziana–940e119e-a65f-47b6-b02f-f1c6f35c5baa.html?nxtep

Altro link dal canale Youtube di Radio Speranza https://www.youtube.com/watch?v=lUZo-1klJTc a cura dell’inviata Benedetta Pisano.

Credit fotografico Mario Bomba e fotogallery completa a questo link https://www.facebook.com/media/set/?vanity=PassioneCorsaMarioBomba&set=a.817808893684125