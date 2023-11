Asl convoca Asperger Abruzzo su liste d'attesa Neuropsichiatria, associazione sospende manifestazioni

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo una serie di manifestazioni siamo riusciti finalmente ad ottenere un importante incontro con ASL02 e la Regione Abruzzo, abbiamo atteso l'ufficialità di questa importante riunione per sospendere ufficialmente la manifestazione del 4 dicembre prossimo.

Asperger Abruzzo concede con gioia la sospensione momentanea delle sue manifestazioni alla luce di un incontro che sembra essere tutt'altro che di facciata.

Il Direttore Generale, in questo incontro, ha messo in campo molte possibili risorse che hanno la competenza per fronteggiare l'emergenza Neuropsichiatria del nostro territorio, inducendoci a pensare che questa volta non saranno solo "chiacchiere" ma fatti, come chiedevamo.

Siamo consapevoli del fatto che in questo momento la ASL02 è in difficoltà e siamo pronti, come abbiamo sempre fatto, a venir le incontro nelle sue possibilità, se quest'ultima userà ogni mezzo per risolvere il gravissimo problema che si è venuto a creare.

Non è nostra intenzione andare a battere i pugni per ottenere un risultato impossibile, ma ci aspettiamo uno sforzo immediato, notevole e continuo per adeguare questo reparto territoriale oggi in gravissima difficoltà.

Resteremo fermi su dei punti inviolabili:



1. Lo stop totale alla frammentazione messa in atto dal Distretto di Vasto

2. La risoluzione delle 3 liste di attesa della Neuropsichiatria che si collega al punto 1 portandole, forse, a 4 liste d'attesa

3. L'ampliamento degli spazi a partire dalle 3 stanze dedicate alla Chirurgia Ambulatoriale

4. L'acquisizione, quindi, di personale COMPETENTE



I disagi creati dalla grave condizione dell'attuale servizio di Neuropsichiatria sono incalcolabili e creano un gravissimo problema su vari fronti: essendo un reparto territoriale, ne sta risentendo tutto il territorio, bambini e famiglie in primis. Inoltre il fabbisogno territoriale, per via della connotazione dei servizi socio-sanitari con progetti sulla transizione all'età adulta e le scuole, ad oggi è in difficoltà a causa della mancanza del servizio che, nonostante i grandi sforzi del personale attualmente al suo interno, non riesce a coprire il fabbisogno.



Asperger Abruzzo si riserva di decidere se sospendere del tutto le proprie manifestazioni in base alle scelte che verranno prese da questa riunione del 6 dicembre p.v. e in base alla prosecuzione degli impegni che la ASL02 dovrà assumere con costanza continua e in modo inarrestabile.

Se la ASL02 si impegnerà seriamente saremo collaborativi e vigili al suo fianco per sostenerla, controllando che questa volta si arrivi senza attese alla meta risolutiva.



Siamo positivi e crediamo fermamente in questo passo che ASL02 e Regione stanno facendo verso la categoria e terremo l'opinione pubblica costantemente informata di tutto.

Marie Helene Benedetti, Presidente dell'Associazione Asperger Abruzzo