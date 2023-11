Tikitaka Francavilla, convocate in Nazionale Bertè e De Siena

Adrieli Bertè e Rebecca De Siena sono state convocate da Francesca Salvatore, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile, per gli impegni del 5 e 6 dicembre.

Le azzurre sfideranno in amichevole la Spagna presso il Palazzetto dello Sport di Scandicci, alle porte di Firenze. Entrambe le gare, che si svolgeranno alle 21 e alle 19 rispettivamente del 5 e del 6 dicembre, saranno disponibili in streaming e in diretta su Futsal Tv e su figc.it

“Un grande orgoglio per tutto il mondo Tikitaka vedere le proprie giocatrici impegnate in palcoscenici così importanti”, si legge in una nota del club giallorosso di Francavilla al Mare.