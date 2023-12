Presso il Ristorante Zenobi a Colonnella (TE), si è svolto il convegno "Maccheroni alla chitarra - La melodia di un gusto infinito" per celebrare il decennale della costituzione dell'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra alla cui presidenza si sono alternati gli chef Peppino Tinari, Marcello Spadone e Lorenzo Ferretti e alla segreteria Cristina Mosca, Massimo Di Cintio, Mimmo Russi e Gabriele Di Francesco.

L'Ordine ha al suo attivo 13 incontri con 51 insigniti tra cuoche, cuochi e divulgatori della cultura gastronomica regionale.

Il protagonista indiscusso della serata sono stati i Maccheroni alla chitarra, celebrati per la loro unicità dalla forma quadrangolare – e per questo non possono essere chiamati spaghetti - e dal rituale per la loro preparazione i quali conferiscono al piatto una personalità inconfondibile. A ciò si aggiungono i due condimenti storici come la salsa con le pallottine nel territorio teramano e la versione col ragù di castrato nelle altre province abruzzesi, che ne sottolineano la ricca tradizione.

I relatori Gabriele Di Francesco, Peppino Tinari, Alessandro Porrovecchio, Mimmo D'Alessio, Andrea Di Felice, Leonardo Seghetti, Dino Mastrocola, Francesco Galiffa e Lorenzo Pace, anche grazie al contributo dato dalla presenza di sociologi, esponenti di Slow food e dell'Accademia italiana della cucina, hanno approfondito gli aspetti storici, culturali, antropologici, gastronomici, nutrizionali e di immagine dei Maccheroni alla chitarra. Ne è emerso che essi racchiudono in s tutti questi aspetti ed è per questo che sono una delle poche ricette che non hanno conosciuto una decadenza ma al contrario sono contemporanei, e aperti alle sfide future presentandosi come ambasciatori gastronomici oltre i confini regionali.

Per contribuire alla loro ulteriore affermazione l'Ordine dei cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra metterà in campo iniziative fuori regione e anche in Europa, e lavorerà per il riconoscimento del marchio collettivo “Qualità controllata regione Abruzzo”.

Al termine del convegno sono stati insigni dell'Ordine di Cavaliere dei Maccheroni alla Chitarra per il loro impegno professionale e nella divulgazione della gastronomia abruzzese i professori Alessandro Porrovecchio – Sociologo della salute, ULCO - Calais – Francia, e Francesco Galiffa – storico agroalimentare, e i cuochi Angelo Monticelli del ristorante Masseria Tattoni di Bellante (TE), Valerio Centofanti del ristornate L'Angolo d'Abruzzo di Carsoli (AQ) e Francesco D'Angelo del ristorante Essenza cucina di mare di San Vito Chietino (Ch).