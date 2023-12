Il Concerto di Natale del Coro 'Ud'A InCanto' al Rettorato di Chieti

All’Auditorium del Rettorato dell'Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti torna il “Concerto di Natale” con protagonista “Ud’A Incanto”, il Coro dell'ateneo da poco riorganizzatosi sotto la guida della nuova presidente, la professoressa Elisabetta Dimauro.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 dicembre, alle ore 18,30, e vedrà la presenza in sala dei vertici dell’Ateneo, a cominciare dal Magnifico Rettore, Liborio Stuppia, dai Prorettori Carmine Catenacci e Tonio Di Battista, i Presidenti delle Scuole, i Direttori dei Dipartimenti, il Direttore Generale, Giovanni Cucullo e, ovviamente studenti, docenti e personale tecnico amministrativo della “d’Annunzio” oltre a numerosi ospiti e a quanti vorranno assistere al concerto. A dirigere il Coro “Ud’A Incanto” sarà il Maestro Cristian Starinieri. Ospite d’onore della manifestazione sarà il Maestro Antonio Cericola, autore di alcuni brani che il Coro eseguirà in suo onore.

“Sono molto felice, ad un anno dalla ricomposizione del Coro di Ateneo, di poter annunciare il primo Concerto di Natale – dice la professoressa Elisabetta Dimauro, Presidente del Coro “Ud’A Incanto” – Gli studenti, insieme al personale dell’Università di Chieti-Pescara, sono i principali protagonisti di una serata che si preannuncia ricca di emozioni, in cui non mancheranno sorprese ed ospiti. Tra queste il Maestro Antonio Cericola, a cui il nostro Coro è molto legato per aver portato le sue composizioni nei vari contesti universitari extraregione. Il Maestro Cericola è molto noto sia a livello nazionale che internazionale ed i coristi omaggeranno, alla sua presenza, la sua arte interpretando alcune sue celebri composizioni. Inoltre eseguiranno brani legati al Natale per entrare nel vivo delle festività, come dono per tutti coloro che vorranno venire ad ascoltarci. L’ingresso è aperto a tutti, Vi aspettiamo”.