Stalking nei confronti delle ex compagne, tre 'ammonimenti' della Questura

Negli ultimi dieci giorni, sono stati adottati tre distinti provvedimenti di ammonimento sulla base di tre istanze ricevute dagli investigatori della Divisione Polizia Anticrimine, nei confronti di uomini che non accettando la fine della relazione sentimentale hanno posto in essere condotte vessatorie perseguitando la ex con insulti, minacce e appostamenti sotto casa o presso il luogo di lavoro.

L'ammonimento del Questore è previsto dall' art. 8 del D.L. nr. 11/2009 che ha introdotto tale strumento nell'ambito della violenza di genere, quale misura di prevenzione degli atti persecutori di cui all' art. 612 bis del c.p. (c.d. “stalking”), nei confronti dell' autore della condotta.

Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento.

In casi di particolare gravità, anziché istruire il procedimento amministrativo, il Questore emette il provvedimento cautelare d' urgenza.