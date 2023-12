Montesilvano, la scuola calcio femminile G Sport Village al Mapei Stadium

Anche la scuola calcio femminile G Sport Village di Montesilvano, nella persona del responsabile Michele Galanti, al Mapei Stadium di Reggio Emilia il convegno dal titolo “Testa e gambe” rivolto alle società affiliate al progetto Generazione S della società di Sassuolo.

Programma innovativo, gratuito e distintivo di responsabilità sociale, dedicato a tutti i giovani atleti, con l’obiettivo di promuovere la crescita sportiva e personale, condividendo i valori e le metodologie del Sassuolo Calcio. E’ un’iniziativa rivolta a tutte le realtà sportive maschili e femminili italiane proponendo la realizzazione di programmi gratuiti per condividere, attività, eventi e percorsi di formazione.

Un progetto al quale G Sport Village ha aderito da tempo e del quale crede fortemente in quanto punta al miglioramento sotto tutti gli aspetti di allenatori, giovani e famiglie.

“Ringrazio il Sassuolo e l’amministrazione delegato Andrea Carnevali – ha dichiarato Michele Galanti – per averci invitato a questo interessante convegno che ha messo in risalto gli aspetti psicologici e nutrizionali dei giovani piccoli atleti. Un momento di confronto e ascolto che migliorerà gli intenti e le finalità della nostra scuola calcio. Sentir parlare di giovani da parte un grande del calcio italiano come Arrigo Sacchi, è stato un onore”.