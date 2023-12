Presenza record abruzzese ad “Artigiano in Fiera”

C’è l’Abruzzo delle imprese artigiane che più di tutte rappresentano le eccellenze regionali ad “Artigiano in fiera”, la manifestazione internazionale dedicata all’artigianato in programma fino a domenica 10 dicembre alla Fiera di Milano Rho. Anche quest’anno il connubio Regione-Camere di Commercio ha permesso di unire gli sforzi e garantire alle tante imprese artigiane abruzzesi di essere presenti a Milano. Lo stand Abruzzo potrà contare su uno spazio espositivo di 750 metri quadrati, un record rafforzato dal fatto che a Milano quest’anno sono salite dall’Abruzzo ben 54 imprese (l’anno scorso ne erano 37) che saranno presenti con un proprio spazio all’interno dell’area espositiva Abruzzo.

“La risposta delle imprese abruzzesi – ha detto l’assessore al Turismo Daniele D’Amario che sabato ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione – è stata entusiasta e conferma quanto sia accreditata la manifestazione di Milano e quanto essa possa incidere sulla promozione del prodotto artigianale. Di certo – ha aggiunto – ci troviamo di fronte ad una vetrina internazionale straordinaria in grado di mettere in evidenza e promuovere adeguatamente il Made in Italy e il Made in Abruzzo. In questo settore l’Abruzzo può dire molto ed è per questo che la Giunta regionale ha deciso di proseguire il percorso di sostegno alle imprese artigiane, avendo ben a mente che dall’economia delle imprese artigiane passa molto dello sviluppo e della crescita regionale”.

Come accennato, lo spazio riservato all’Abruzzo ospiterà al suo interno un’area istituzionale dedicata alla promozione turistica del territorio. Ben 54 le postazioni tra artigiani e produttori locali in rappresentanza delle quattro province abruzzesi e dei diversi segmenti dell’artigianato quali l’agroalimentare tipico, i complementi d’arredo, la ceramica, le lavorazioni dei metalli e del cuoio.