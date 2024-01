Your Trip in My Shoes - In viaggio oltre i limiti del pregiudizio

Voci di Dentro Odv presenta “Storia di vita, storie di libri. Insieme, per una storia di bene”. Appuntamento giovedì 4 gennaio alle ore 17 presso il Teatro di Spoltore in Piazza D’Albenzio 1 della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

“Una storia semplice e straordinaria. La vita oltre il pregiudizio di due anime in lotta contro i limiti: la malattia lei, il carcere lui” è l’evento con la partecipazione diretta dei protagonisti Simona Anedda (travel blogger) e Claudio Bottan (attivista e scrittore) e la partecipazione straordinaria di ‘Nduccio. “A book for Love”, una “piccola asta solidale del libro usato” in cui gli organizzatori invitano a portare un libro, raccontare perché leggerlo e metterlo all’asta.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto al progetto cofinanziato da Ferrovie dello Stato “Your trip in myshoes/In viaggio oltre i limiti del pregiudizio”, i partecipanti aiuteranno a realizzare le azioni solidali a favore di Al Revés Società Coop Sociale (laboratori socioculturali e di cucito-sartoria con persone svantaggiate/detenute), Igor Scalisi Palminteri (installazione artistica multimediale) e Voci di dentro (numero speciale scritto con i protagonisti del progetto e i sostenitori).