Sala Tinozzi, Provincia di Pescara, 26/01/20, incontro per ricordare quanto sia importante tenere sempre presente quali sono le nostre origini e quali simboli ce li ricordano e ne confermano l’importanza.

Ad organizzare l’importante incontro dal titolo Gli Italiani e il Tricolore la sede pescarese dell’ANCRI (Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana) con la Presidente Cav. AnnaMaria De Rita.

Tanti gli ospiti e le persone interessate che sono intervenute per ascoltare le comunicazioni dei relatori.

Ad aprire l’evento la Presidente Cav. AnnaMaria De Rita che ha ricordato la storia della bandiera Italiana che ha compiuto 227 anni dalla nascita del 07/01/1797

“La bandiera d’Italia -ha detto AnnaMaria De Rita- è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso a tre bande verticali di eguali dimensioni così definita dall’art.12 della Costituzione Repubblicana Italiana, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.298 edizione straordinaria del 27.12.1947. Il Tricolore si festeggia ogni anno con le celebrazioni ufficiali presso il Palazzo del Quirinale e a Reggio nell’Emilia. Viene ricordata con molteplici eventi da parte delle Istituzioni in tutta Italia e anche da parte della nostra associazione ANCRI”.

“Oltre alla bandiera -ha continuato De Rita- importantissimo è l’Inno d’Italia chiamato anche Inno di Mameli tanto caro a noi italiani. È stato scritto nel 1847 dall’allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro altro ragazzo ventenne entrambi genovesi. Mi rivolgo agli studenti: fate attenzione cari ragazzi a quello che questa mattina sarà detto perché in seguito abbiamo in animo di istituiremo un concorso nelle scuole sui vessilli della Costituzione Italiana Repubblicana. Sono certa che dopo questa mattina farete degli approfondimenti sul tricolore e scoprirete la grande importanza che ha il significato dei suoi colori e la guarderete e la penserete con maggiore affetto perché il nostro tricolore è AMORE ed è Magico”.Sul punto si ricorda che le Bandiere secondo il Regolamento Ufficiale governativo devono avere orientativamente le seguenti dimensioni: per esterno cm 300x200 oppure cm. 450x300 (asta da balcone m 4); asta da terra e per interno cm 150x100 (asta da interno cm 250).

Dopo l’introduzione ai lavori di AnnaMaria De Rita, ha preso la parola Ermanno De Pompeis, Conservatore dei Servizi Museali Genti d’Abruzzo, che ha fatto della ricerca storica e del museo la sua ragione di vita.

Interessante è stato il cimelio che De Pompeis ha portato, un pezzo della Bandiera d’Italia conservata presso l’Archivio di Stato di Pescara.

A portare la loro esperienza due militari che hanno vissuto la guerra in Iraq quando l’esercito italiano fu impegnato in una missione di pace e di ricostruzione dei luoghi distrutti dalla guerra.

Il maresciallo, ordinario del ruolo d’onore, Paolo Di Giovanni, dell’arma dei carabinieri, ha raccontato di quando, veterano della difesa, ha partecipato con il grado di vice brigadiere alla missione umanitaria denominata “antica babilonia”. Il maresciallo Di Paolo è reduce dell’attentato in Nassiriya (Iraq) dove è stato ferito gravemente.

Simone D’Orazio, paracadutista dell’esercito italiano medaglia d’oro, reduce del conflitto a fuoco in Afghanistan, ha raccontato la sua esperienza quando ha rappresentato l’Italia portando i valori della nostra bandiera: pace, libertà, democrazia. Anche Simone D’Orazio è stato vittima dell’attentato di Nassiriya portando gravi ferite.

Ha preso la parola un’imprenditrice abruzzese Stefania Peduzzi che, con la sua famiglia, ha saputo portare nel mondo un prodotto artigianale molto apprezzato: la pasta Rustichella d’Abruzzo. L’imprenditrice ha parlato della tenacia con cui i suoi genitori hanno saputo creare e portate avanti il pastificio, che oggi compie 100 anni di attività, nato con una particolare produzione di pasta integrale e che oggi esporta tutte le tipologie nel mondo intero.

Presente in sala il Maggiore dell’esercito italiano Matteo Di Tizio, il Tenente Colonnello Giuseppe Saitta comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Pescara.

Presente la direttrice scolastica dell’Istituto comprensivo 4 Daniela Morgione e la prof. Franca Berardi, il professore Stefano Cutilli che hanno accompagnato gli studenti della classe 2^ C.

Presenti anche la Direttrice Didattica Teresa Ascione dell’Istituto Comprensivo 1, i docenti Paola Prando, Stella Carbocci, Marco Palumbaro, Flacco Barbara, Di Giovanni Nausica con gli Studenti della Classe II A.

La garante per l’Infanzia avv. Maria Concetta Falivene è stata presente ed ha voluto confermare l’importanza dei valori legati alla conoscenza e al rispetto delle regole.

In sala anche l’ex Prefetto Vincenzo D’Antuono e l’avvocata Valeria Toppetti.